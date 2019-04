"Angriff der Italiener" auf 3-Banken-Gruppe

LINZ/WIEN. Die Bank-Austria-Mutter UniCredit beantragte während der Hauptversammlung der Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV), einer Schwesterbank der Oberbank, eine Sonderprüfung. Oberbank-Chef Franz Gasselsberger bezeichnete das als Angriff der Italiener auf die Gruppe.

Wie findet die Oberbank den Ausgang aus dem drohenden Rechtsstreit mit UniCredit? Bild: Oberbank/Tollerian

In der Aufregung um den angeblichen Übernahmeversuch der 3-Banken-Gruppe durch die UniCredit kam am Donnerstagabend ein neuer Aspekt: Die UniCredit beantragte auf der Hauptversammlung der BTV eine Sonderprüfung der Kapitalerhöhungen seit 1994. Auch wenn für die Oberbank kein solcher Antrag gestellt wurde, so sei dies doch als Angriff der Italiener auf die gesamte 3-Banken-Gruppe zu sehen, sagte Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger bei einer Veranstaltung vor Kunden.

Am Freitag hatte die UniCredit schon eine Sonderprüfung bei der Oberbank-Schwester BKS in Klagenfurt beantragt, bei der Oberbank hingegen nicht.

Während die 3-Banken-Gruppe die Anträge auf Sonderprüfung als Übernahmeversuch der Bank-Austria-Mutter UniCredit sahen und sehen, bestreitet das die Bank Austria vehement. Eine solche Übernahme sei nicht „konsistent mit unserem aktuellen strategischen Plan“, heißt es in Wien. Das zweite Szenario neben einer Übernahme, die derzeit für wahrscheinlicher gehalten wird: Die UniCredit möchte aus ihren 3-Banken-Beteiligungen aussteigen, um Geld für andere Projekte zu lukrieren.

