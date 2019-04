Alteingesessener Linzer Fassadenbauer ist insolvent

LINZ. Eine Fortführung der Schopf Fassadenbau GmbH in der Wegscheider Straße ist geplant.

Die Schopf Fassadenbau GmbH ist insolvent. Das Linzer Unternehmen geht auf eine im Jahr 1928 gegründete Dachdeckerei zurück. Bild: Wodicka

Die Schopf Fassadenbau GmbH mit Sitz in Linz ist insolvent: Das haben die Gläubigerschutzverbände KSV 1870 und Creditreform am Mittwoch bekannt gegeben. Der Familienbetrieb, der sich auf Dachdecker- und Spenglerarbeiten sowie die Herstellung von Dächern und Fassadenbau spezialisiert hat, wird in dritter Generation betrieben. 15 Dienstnehmer sind dort beschäftigt. Die Fortführung des Unternehmens ist geplant: Es wird ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung angestrebt.

Schopf geht auf eine im Jahr 1928 gegründete Dachdeckerei zurück. In den 1960er-Jahren spezialisierte sich das Unternehmen zusätzlich auf den Bereich Fassadenbau.

82 Gläubiger sind laut KSV von der Insolvenz betroffen: Ihnen wird eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren geboten. Aktiva in Höhe von 909.700 Euro stehen Passiva von 4,2 Millionen Euro gegenüber. 2,7 Millionen Euro davon gelten als gedeckt. Die Gründe liegen laut KSV in einem Umsatzrückgang 2018 aufgrund von Liquiditätsengpässen.

