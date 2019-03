AK half 2717 Arbeitnehmern nach Insolvenzen

2018 hat die Arbeiterkammer in Oberösterreich nach Firmenpleiten 2717 Mitarbeiter vertreten und Forderungen in der Höhe von 28,5 Millionen Euro gesichert.

LINZ. 304 oberösterreichische Betriebe meldeten 2018 Insolvenz an. Die Arbeiterkammer konnte den betroffenen Mitarbeitern, meist innerhalb eines Monates, zu ihrem Geld verhelfen. Dabei flossen 28,5 Millionen Euro an die Betroffenen. Wobei darin auch jene Summe enthalten ist, die Wozabal-Mitarbeitern zufloss, deren Unternehmen im Jahr davor in die Pleite rutschte.