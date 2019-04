Agrana senkt Dividende auf einen Euro

Mehr Wirtschaft

Die österreichischen Milchbauern haben 2018 die Milchanlieferung auf 3,4 Millionen Tonnen (plus 2,3 ...

LINZ. In Oberösterreich sind im Vorjahr zwei Millionen Festmeter Schadholz angefallen.

Es handle sich um acht in die Jahre gekommene Hotels, die an die deutsche Plaza Hotelgroup verkauft worden ...

Der Frequentis-Konzern will in Wien und Frankfurt noch heuer an die Börse gehen.