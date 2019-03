Ab Montag sind Energie AG und Linz AG Konkurrenten

LINZ. Die Vertriebsfirma Enamo wird aufgelöst: Warum ist der Zeitpunkt dafür günstig? Was haben die Kunden davon?

Vor einem Jahr verkündeten Energie-AG-Chef Werner Steinecker (2.v.l.) und Erich Haider (2.v.r.) mit den Enamo-Chefs Michael Baminger (l.) und Josef Siligan das Ende der Enamo. Bild:

Zwölf Jahre lang haben die Energie AG und die Linz AG über die Firma Enamo Strom gemeinsam vertrieben. Damit ist am Montag Schluss. Die Enamo existiert in dieser Form nicht mehr. Beide Unternehmen vertreiben Strom gemeinsam mit ihren anderen Produkten selbst und werden damit von einem Tag auf den anderen wieder Konkurrenten.

Dabei war das Verhältnis zwischen den beiden Energieversorgern schon einmal viel schlechter. Sowohl EAG-Chef Werner Steinecker als auch Linz-AG-Chef Erich Haider betonen im Gespräch mit den OÖNachrichten das gute Verhältnis der beiden Häuser. Die Enamo habe aber verhindert, dass die Muttergesellschaften den Stromkunden Kombi-Produkte anbieten konnten. Nicht zuletzt aus Datenschutzgründen.

Die Energie AG hat der Linz AG die Enamo für rund sieben Millionen Euro abgekauft und damit auch die Vertriebsmannschaft übernommen. Sie wird in ein einheitliches Vertriebsteam unter der Leitung von Power-Solutions-Chef Klaus Dorninger und Ex-Enamo-Geschäftsführer Michael Baminger integriert. Das Team mit 180 Mitarbeitern vertreibt nun Strom, Gas, Internet (Fiber to the Home), E-Mobilität und Wärme. "Wir haben hier einen Kulturprozess eingeleitet und diesen auch professionell begleiten lassen", sagt Steinecker. Mit der Zeit und nach natürlichen Abgängen in die Pension soll sich das Team in den nächsten Jahren auf 140 bis 150 Leute verkleinern.

Für die rund 500.000 Kunden der Energie AG würde sich nur wenig ändern, außer dass es künftig einen Ansprechpartner für alles gibt und kombinierte Produkten angeboten werden können, sagt Steinecker.

Neue Kombi-Produkte

Diese will auch die Linz AG nächste Woche bei einer eigenen Pressekonferenz präsentieren. Die Linz AG musste einen eigenen Stromvertrieb aufbauen, weil sie in der Enamo für Beschaffung, Einkauf und Controlling zuständig war. Sie finanzierte dies über einen Teil des Verkaufspreises der Enamo. Der zweite bisherige Enamo-Chef Josef Siligan wird im Linz-AG-Vorstand Wolfgang Dopf nachfolgen, der in Pension geht, und dort für den gesamten Energiebereich verantwortlich zeichnen. An der Energie AG bleibt die Linz AG freilich weiterhin mit gut zehn Prozent beteiligt. Solange der Kurswert unter dem ursprünglichen Kaufpreis liegt, werde sich daran auch nichts ändern, sagt Erich Haider. Haider wird künftig auch den Aufsichtsratssitz in der Energie AG einnehmen, den bisher Dopf innehatte. Wenn es um Strategiethemen geht, muss er allerdings den Aufsichtsrat verlassen.

Beide Chefs räumen ein, dass die Auflösung der Enamo zu einem günstigen Zeitpunkt erfolgt. Die Zahl der wechselwilligen Stromkunden sei zuletzt deutlich gesunken, weil die Billigstanbieter für Strom in den vergangenen Wochen wegen der steigenden Großhandelspreise zum Teil arg ins Trudeln geraten sind. "Der Markt meint es gut mit uns", sagt Steinecker. Der Energie AG sei es zuletzt aber auch gelungen, Kunden mit der Strompreisgarantie bis 2020 zu halten, während andere Anbieter teurer werden.

