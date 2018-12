Wohnungsmarkt bremst auf hohem Niveau

WIEN. Zahl der Wohnungsverkäufe sank 2018 um rund zehn Prozent, die Preise stiegen aber um sieben Prozent.

Es wurden heuer zwar weniger Eigentumswohnungen verkauft, die Preise stiegen aber um sieben Prozent. Bild: Colourbox

"Auch 2018 reiht sich in eine bemerkenswerte Folge von erfolgreichen Immobilienjahren ein", sagte gestern Anton Holzapfel, Geschäftsführer des Österreichischen Verbandes der Immobilienwirtschaft, bei einem Pressegespräch in Wien. Doch die Zeiten würden sich verändern, eine gewisse Sättigung sei eingetreten.

Waren es 2017 noch an die 47.000 Eigentumswohnungen, die neue Besitzer gefunden haben, so werden es heuer deutlich weniger sein. Zu rechnen sei mit 42.000 Transaktionen, ein Minus von mehr als zehn Prozent.

Rund 30 Prozent dieser Wohnungen wechselten in Wien den Eigentümer, weitere 20 Prozent in den Landeshauptstädten. In Linz waren es 971 Wohnungen. Während in Eisenstadt, Klagenfurt, Linz Salzburg, Graz und Wien mit deutlich weniger Transaktionen zu rechnen ist, konnten Innsbruck, Bregenz und St. Pölten ihre Kauf- bzw. Verkaufszahlen halten oder sogar ausbauen. Das Gesamtvolumen, das heuer bewegt wird, beträgt mehr als zehn Milliarden Euro.

Damit liegt es nur um vier Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Das heißt: Im Durchschnitt verteuerten sich Eigentumswohnungen um mehr als sieben Prozent, von 223.500 auf 240.500 Euro. Die Wohnungspreise sind höchst unterschiedlich.

Während eine gebrauchte Eigentumswohnung in Eisenstadt um durchschnittlich 1550 Euro pro Quadratmeter zu haben ist, zahlt man in Innsbruck 4125 Euro. In Linz betrug der Durchschnittspreis für eine gebrauchte Eigentumswohnung 2963 Euro pro Quadratmeter.

Im Neubau bewegt sich der mittlere Preis von 3154 Euro pro Quadratmeter in Klagenfurt bis 6401 Euro in Salzburg. In Linz zahlt man für eine neue Eigentumswohnung laut dieser Erhebung 3887 Euro pro Quadratmeter.

Bregenz am teuersten

Betrachte man die Durchschnittswerte von gebrauchten und neuen Wohnungen zusammen, so liege Salzburg bei 287.000 Euro, Bregenz mit 316.000 Euro sogar noch vor Wien mit 293.000 Euro. In Linz betrugen die mittleren Preise 219.000 Euro, in Graz 180.000 Euro. Zugrunde liegen dieser Erhebung Kaufverträge, die von Immounited und dem Maklerbüro RE/MAX ausgewertet wurden; berücksichtigt wurden Daten bis 3. Dezember.

