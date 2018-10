Wirtschaftsnobelpreis geht an William Nordhaus und Paul Romer

NEW YORK. Mit dem diesjährigen Wirtschaftsnobelpreis werden die beiden US-Forscher William Nordhaus und Paul Romer ausgezeichnet.

Die Wissenschafter würden für ihre Arbeiten zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum geehrt, erklärte das Preiskomitee am Montag in Stockholm. Nordhaus ist Professor an der Yale Universität, Romer lehrt an der Stern School of Business in New York.