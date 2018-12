Wirtschaftskammern dürfen künftig bei großen Umweltverfahren mitreden

WIEN / LINZ. Als Standortanwalt bekommen die Kammern Parteienstellung in großen UVP-Verfahren

Künftig sollen die Wirtschaftskammern Parteienstellung bei Projekten wie dem Linzer Westring bekommen. Bild: (Asfinag)

Zwei diese Woche im Nationalrat beschlossene Gesetze bringen nach Ansicht der Wirtschaftskammer Österreich wichtige Impulse in Richtung schnellere Genehmigung von Großprojekten: das Standort-Entwicklungsgesetz und eine Novelle zum Wirtschaftskammergesetz. Die Kammern werden künftig die neue Funktion des "Standortanwaltes" in großen Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) bekommen.

Die jeweilige Landeskammer bekommt damit Parteienstellung und soll künftig die "öffentlichen Interessen" bei diesen Verfahren wahrnehmen, etwa die positiven Auswirkungen auf Arbeitsplätze, die Versorgungssicherheit oder die Wertschöpfung in der Region. "Damit wird die derzeit bestehende Schieflage beseitigt", wird Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, in einer Aussendung zitiert. Bisher hätten neben Nachbarn und Gemeinden nur Umweltorganisationen, Bürgerinitiativen und der Umweltanwalt Parteienstellung gehabt.

"Neue Schieflage entsteht"

Nicht nur Umweltschutzorganisationen kritisieren diese neue Gesetzeslage heftig. Auch Erika Wagner, Leiterin des Instituts für Umweltrecht an der JKU, lässt kein gutes Haar an dieser neuen Regelung. Die Interessen der Wirtschaft seien ohnehin durch den Projektwerber vertreten, die oft genug auch von hochqualifizierten Anwaltskanzleien unterstützt würden.

Es könnte auch das Gegenteil von dem eintreten, was sich die Wirtschaft wünscht, nämlich schnellere Verfahren. "Wenn da noch jemand mitredet, kann es schon passieren, dass es noch länger dauert", sagt Umweltrechts-Professorin Wagner.

Pro & Contra

Pro - von Hermann Neumüller

Fuchs und Hase

Es ist gut, dass bei Großprojekten auch die Umweltschützer Parteienstellung haben, schließlich haben auch Fuchs und Hase ein Recht auf Lebensraum. Unverständlich wird es hingegen, wenn man das Gefühl bekommt, Fuchs und Hase haben mehr Rechte als Menschen, die gerne einen Arbeitsplatz im ländlichen Raum hätten und auch noch auf dem Weg in den Zentralraum im Stau stehen, weil Infrastrukturprojekte wegen jahrelanger UVP-Verfahren „ewig“ dauern.

Wenn die Vertreter der Wirtschaft direkt am Verfahren beteiligt sind und nicht auf Zurufe von

außen angewiesen sind, könnte das durchaus beschleunigend wirken.

Ob es den Wirtschaftskämmerern tatsächlich gelingt, die Verfahren zu beschleunigen, muss die Praxis aber erst zeigen.

Contra - von Sigrid Brandstätter

Wirtschaft gut vertreten

Die Interessen des „Standortes“, genauer: der Wirtschaft, sind im UVP-Verfahren ohnehin ausreichend vertreten. Der Projektwerber selbst und die Behörde, also die Landesregierung, können die Interessen der Wirtschaft schon jetzt umfassend darlegen. Dass jetzt im letzten Moment die Wirtschaftskammern ins Gesetz reklamiert wurden, ist wirklich nicht notwendig. In der Praxis dürfte es dann spannend werden, denn welche Interessen vertritt die Kammer denn als Standortanwalt: jene der Industrie oder jene der Handwerksbetriebe oder des Tourismus? Diese Interessen können bei Großprojekten recht unterschiedlich sein. Der Jubel der Kammerfunktionäre könnte in der Praxis schnell verstummen, wenn die Funktion des Standortanwaltes Konflikte innerhalb der Wirtschaftskammer auslöst.

