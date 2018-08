Wiener Firma will Überstunden erst ab 13. Stunde zahlen

Das war wohl zu erwarten!

Nur Dumme und Blauäugige hatten erwartet, dass die Unternehmen - Multis - dies nicht schamlos ausnutzen werden. Die FPÖ ist nicht die Vertreter der Arbeitsnehmer sondern sie hüten das Geld für das Kapital. Natürlich ist der Chef hier in der besseren Position und wird so den einzelnen Handelsangestellten die "Hose beim Gehen" ausziehen. Dieses Gesetz ist von den Dienern dieser Industriebosse schamlos ausgenutzt. Dafür hat ja Pierer bei seinem Auftrag an Kurz auch bezahlt. Und wer zahlt schafft an!

Es haut die Rechte der Arbeitnehmer ins 20. Jahrhundert zurück und alle erkämpften Rechte hat Kurz in einem Federstrich weggewischt. Und alle "FPÖ-Wähler" oder "gottesfürchtige ÖVP" werden erwachen. Diese Parteien sind - nicht die Immigranten, die ihren bescheidenen Wohlstand vernichten werden. Dafür kann man sich nur an der Wahlurne bedanken.