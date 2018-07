Vögele muss Insolvenz anmelden

KALSDORF BEI GRAZ. Das Unternehmen soll fortgeführt werden. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren geboten.

Weihbold Bild: Rund 700 Mitarbeiter in 100 österreichischen Filialen sind von der Insolvenz betroffen.

Was sich gestern bereits angedeutet hat, ist nun fix: Die Schweizer Modekette Charles Vögele meldet Insolvenz an. Das Unternehmen hat ein gerichtliches Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt, wie die Creditreform heute, Dienstag, bekannt gab. Im Zuge dessen will das Unternehmen die „sehr weit fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Investorenlösung fortsetzen“ und eine nachhaltige, Arbeitsplätze sichernde Sanierung ermöglichen. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren geboten. Von der Insolvenz sind etwa 700 Mitarbeiter in rund 100 österreichischen Filialen sowie 300 Mitarbeiter in Slowenien und Ungarn betroffen.

"Gegenüber der Zerschlagung des Unternehmens und Abgabe der Filialen an viele Einzelabnehmer, wie in den letzten Wochen immer wieder kolportiert, sehen wir im eingeleiteten Sanierungsverfahren die beste Chance zur Fortführung der Gesellschaft“, so Thomas Krenn, Geschäftsführer Charles Vögele Austria.

Insolvenzgründe sind laut Creditreform Umsatzeinbrüche sowie die Insolvenz des Schweizer Muttergesellschaft. Das Vermögen des Unternehmens dürfte bei 28,4 Millionen Euro liegen, die Passiva dürften sich auf 48,5 Millionen Euro belaufen, so die Creditreform. Auch über die Schwesterfirmen in Slowenien und Ungarn, die ebenfalls von der Zentrale in Kalsdorf aus geleitet werden, werde weiter verhandelt.

