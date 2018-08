UniCredit steigerte Gewinn im Halbjahr deutlich

MAILAND/WIEN. Bank Austria konnte das Betriebsergebnis um 14 Prozent auf 262 Millionen Euro erhöhen.

Die Mutter der Bank Austria lieferte eine solide Halbjahresbilanz ab. Bild: APA

Die Bank-Austria-Mutter UniCredit hat das erste Halbjahr 2018 mit einem Nettogewinn von 2,1 Milliarden Euro abgeschlossen, um 15,3 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das gab der italienische Finanzkonzern gestern in Mailand bekannt.

Das Österreich-Geschäft der UniCredit, also die Bank Austria ohne Investmentbanking, hat im ersten Halbjahr 2018 209 Millionen Euro Gewinn erzielt. Im ersten Halbjahr des Vorjahres waren es nach Immobilienverkäufen um rund 70 Millionen Euro mehr. Das Betriebsergebnis stieg hingegen um 14 Prozent auf 262 Millionen Euro.

Die Kosten gingen im Vergleich zum Vorjahr um rund sechs Prozent zurück, wobei die Personalkosten um 7,2 Prozent, die Sachkosten um 4,3 Prozent gesenkt wurden. Die Cost-Income-Ratio, das Verhältnis von Aufwand zum Ertrag, sank von 70,8 auf 66,6 Prozent. Der Personalstand ist seit Ende 2017 stabil. Im ersten Halbjahr beschäftigte die Bank Austria 4939 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente) und hatte 123 Filialen. Detaillierte Zahlen für die Bank Austria werden Ende August veröffentlicht.

Bei der Konzernmutter UniCredit betrugen die operativen Erträge im ersten Halbjahr 10,1 Milliarden Euro, ein Rückgang um 2,5 Prozent. Die Kernkapitalquote lag bei 12,5 Prozent. UniCredit-Chef Jean Pierre Mustier sprach von "sehr soliden Resultaten in einem herausfordernden geopolitischen Kontext". Er sei von der Stabilität der italienischen und europäischen Wirtschaft überzeugt. Im Mai hätten die Finanzmärkte turbulent auf die politische Entwicklung in Italien reagiert. Die italienische Wirtschaft sei jedoch solide.

Die Bank arbeite an der Umsetzung ihres Entwicklungsplans bis 2019 und an dem Abbau notleidender Kredite. Bis Ende 2019 sollen die Filialen in Westeuropa geschlossen werden, deren Schließung im Entwicklungsplan angekündigt worden war. Die Mailänder Börse reagierte positiv auf die Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse. Die Aktie stieg am gestrigen Vormittag um 1,5 Prozent auf 14,5 Euro.

Bis Ende 2019 soll dann ein neuer Entwicklungsplan für die Bank vorgelegt werden, sagte Mustier. "Wir sind überzeugt, dass Europa eine gesamteuropäische Bank braucht. Wir sind eine der wenigen Banken dieser Art", sagte der seit 2016 amtierende UniCredit-Chef. Die Bank plane keine Trennung von operativen Assets. Der Verkauf von Immobilien oder finanziellen Beteiligungen sei allerdings möglich, sagte Mustier.

