Straßensanierer geht nach Asien

BRAUNAU. Vialit aus Braunau weicht heimischen Sparzwängen mit mehr Export aus.

Frostaufbrüche im Straßenbelag werden maschinell mit Bitumen gefüllt. Bild: (Vialit)

"Wir sind der Schuster der Straße", sagt Aurel Hackl, Geschäftsführer der Braunauer Firma Vialit, wenn er gefragt wird, was das traditionsreiche Unternehmen genau macht. Seit 90 Jahren ist Vialit in der Sanierung von Straßen tätig. Heute feiert das Unternehmen die Geburtsstunde im Jahr 1928.

Längst ist das Familienunternehmen stark im internationalen Geschäft: Zwei Drittel des Umsatzes von rund 55 Millionen erwirtschaften die Auslandsgesellschaften. Nach dem Fall des Kommunismus startete die Firma mit der Expansion Richtung Osteuropa. Neun Gesellschaften gibt es inzwischen. Vor fünf Jahren kam die USA mit einer eigenen Produktion dazu. "Das entwickelt sich sehr zufriedenstellend", sagt Hackl. Derzeit streckt er die Fühler nach Asien aus, um dort das Geschäft zu intensivieren. "Zuerst von Österreich aus, später mit einem Partner", so Hackls Plan.

Von den 220 Beschäftigten sind 70 an den Standorten außerhalb Österreichs tätig. In der Produktion in Braunau arbeiten 30 Mitarbeiter. Der Erfolg von Vialit hängt stark von den Sparzwängen der öffentlichen Haushalte ab: "Deshalb sind wir heute regional so breit aufgestellt", sagt Hackl.

Sein Vater Alois Hackl sowie Leopold Eybl waren jene beiden Manager, die das Unternehmen 1989 im Zuge eines Management-Buy-Outs in österreichisches Eigentum holten. Kunden von Vialit sind Straßenerhalter wie Asfinag, Gemeinden und Straßenmeistereien. "Über die Jahre ist das Dienstleistungsgeschäft mehr geworden, bei dem wir die Sanierung selbst durchführen", sagt Hackl.

Vialit macht dann ihr Geschäft, wenn Straßen nicht mit neuen Asphaltschichten, sondern mit dünnem Bitumenauftrag und Kiesschicht saniert werden. Das erlaube auch kurze Bauzeiten. Darüber hinaus wurden von einer eigenen kleinen Forschungsabteilung Spezialprodukte entwickelt.

Heißasphalt muss auf mindestens 130 Grad Celsius erhitzt werden, sogenannter Reaktiv-Asphalt funktioniert mit Umgebungstemperatur. "Wir haben damit eine viel bessere Energiebilanz", sagt Hackl. Auf dem Markt spielt das freilich nur eine untergeordnete Rolle. "Letztlich zählt der Preis." Hier ist die Abhängigkeit vom Rohölpreis – aus dem Bitumen aufbereitet wird – groß.

