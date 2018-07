Spitz investierte in den größten Essig-Fermenter Mitteleuropas

ATTNANG-PUCHHEIM. Das Traditionsunternehmen Spitz hat in einen Fermenter investiert, mit dem neue Spezialitätenessige in großen Mengen von der Frucht weg produziert werden können. Mit einem Gesamtvolumen von 40 Kubikmetern verfügt Spitz damit über den größten Essig-Fermenter im mitteleuropäischen Raum.

Spitz produziert am Standort in Attnang-Puchheim täglich 1,2 Millionen Produkte und liefert diese in 50 Exportmärkte. „Um den Trend nach gesunder und bewusster Ernährung besser bedienen zu können, seien hochqualitative Essige nicht mehr wegzudenken“, sagt Spitz-Geschäftsführer Josef Mayer.

Diese Essige zeichnen sich vor allem durch den Einsatz von feinsten Früchten aus. „Ob Apfel, Aprikose, Erdbeere oder Himbeere – wir arbeiten bei der Produktion von der Frucht weg. Wir freuen uns, mit dem neuen Fermenter künftig noch hochwertigere Essigprodukte produzieren zu können“, sagt Spitz-Geschäftsführer Josef Mayer.



Mit einem Gesamtvolumen von 40 Kubikmetern, einer Höhe von sieben Metern und einem Füllgewicht von 65 Tonnen ist Spitz nun jener Lebensmittelproduzent mit dem größten Essig-Fermenter in Mitteleuropa.



Spitz gibt es seit mehr als 160 Jahren und zählt zu den größten Lebensmittelproduzenten in Österreich.

