Rückversicherer Munich Re will sich aus dem Kohlegeschäft zurückziehen

MÜNCHEN. Diesjähriges Wetter in Europa weiteres Indiz für den Klimawandel.

Joachim Wenning Bild: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Der größte Rückversicherer der Welt, Munich Re, will weitgehend aus dem Kohlegeschäft aussteigen. Das trifft sowohl die Kapitalanlagen des Konzerns als auch die Versicherung von Kohlekraftwerken und -minen. Das kündigte der Vorstandsvorsitzende Joachim Wenning in einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" an.

Demnach will die Munich Re nicht mehr in Aktien oder Anleihen von Unternehmen investieren, die mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes mit Kohle erzielen. "Und wir werden im Einzelrisikogeschäft, wo wir die Risiken genau sehen können, im Grundsatz künftig keine neuen Kohlekraftwerke oder -minen in Industrieländern mehr versichern", so Wenning. "Im Grundsatz" bedeutet, dass der Konzern dabei "Ausnahmen mit Einzelfallprüfung" zulassen will. Das gelte für bestehende Kunden und in Schwellenländern. Dabei soll es laut Wenninger aber um wenige Fälle gehen.

"Die Folgen des Klimawandels werden auch bei Begrenzung der Erderwärmung auf unter zwei Grad teuer", schrieb Wenning. "Noch viel teurer und gesellschaftlich entscheidender würden die Folgen einer Verfehlung des Zwei-Grad-Zieles sein."

Das Unternehmen hat eine eigene Klimaforschungsabteilung, die die weltweiten Schäden aus Naturkatastrophen seit Jahrzehnten dokumentiert. Das dient unter anderem der Kalkulation der Beiträge, die die Erstversicherer an die Munich Re zahlen müssen.

Auch wenn extremes Wetter kein Beweis für menschengemachten Klimawandel sind, sehen die Fachleute des Konzerns das diesjährige Wetter als weiteres Indiz für den Klimawandel. "Das Wetter in Deutschland in der ersten Jahreshälfte passt leider zu dem, was die langjährige Klimaforschung erwarten lässt", sagte kürzlich der Leiter der Klimaforschung des Konzerns, Ernst Rauch.

