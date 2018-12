Rosenberger: Sanierungsantrag ohne Eigenverwaltung eröffnet

Ganz groß und ganz klein in der Pleite! Neben dem Rosenberger hat auch der Würstelstand "Kaiser Franz" in der Unionstraße ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Schließlich ist dies die billigste Verfahrensvariante, mit welcher man der Allgemeinheit (Finanz, GKK und SVA) und den Lieferanten gleich 80 Prozent der Schulden umhängen kann. Hinzu kommt die "Auslagerung" der offenen Löhne/Gehälter an den von Unternehmerkollegen gespeisten Insolvenzfonds.