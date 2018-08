Österreich ist Europameister beim Verbauen

WIEN / LINZ. Angesichts der Hitze macht die Hagelversicherung einmal mehr auf die Folgen der Bodenversiegelung aufmerksam:

Versiegelter Platz Bild: STADT LINZ

"Die hohen Temperaturen sind zum Teil auch auf die rasante Verbauung unserer Böden, die als natürliche Klimaanlage fungieren, zurückzuführen", sagt Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung.

Nirgends in Europa gebe es derart viele Einkaufszentren, Parkplätze, Straßen und leerstehende Industrie- und Gewerbeimmobilien wie in Österreich. Flächen, die versiegelt seien und somit kein Wasser aufnehmen und kein CO2 speichern könnten, kritisiert die Hagelversicherung.

Weinberger fordert eine Beschränkung des Bodenverbrauchs auf 2,5 Hektar pro Tag, mehr Grünraum in den Städten und die Errichtung einer österreichweiten Leerstandsdatenbank. Bundesweit stehen 40.000 Hektar Industrie-, Gewerbe- und Wohnimmobilien leer, die revitalisiert werden sollten. Vermehrt soll in die Höhe bzw. in die Tiefe gebaut werden. Dazu sollte der öffentliche Verkehr ausgebaut werden, der weniger Fläche in Anspruch nehme.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema