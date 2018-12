Neuer Stahl-Chef bei der voestalpine

LINZ. Hubert Zajicek wird neuer Leiter der Stahl-Division bei der voestalpine. Das hat der Aufsichtsrat des Linzer Stahlkonzerns heute, Dienstag, entschieden. Zajicek folgt am 3. Juli 2019 auf Herbert Eibensteiner, der dann den Vorstandsvorsitz von Wolfgang Eder übernimmt.

Hubert Zajicek übernimmt die Leitung der Stahl-Division bei der voestalpine. Bild: voestalpine

Diese Rochaden teilte die voestalpine in einer Aussendung mit.

Zajicek, seit 2014 im Vorstandsteam der Stahl-Division für den Bereich Technik zuständig, steigt damit in den sechsköpfigen Vorstand des Gesamtkonzerns auf. Seine Vertragsperiode läuft bis 31. März 2024. Die Stahl-Division mit Hauptsitz in Linz ist die mit Abstand größte Sparte der voestalpine. Sie erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr mit rund 11.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,8 Milliarden Euro. Das ist rund ein Drittel des Gesamtumsatzes.

„Zajicek hat die erfolgreiche strategische Ausrichtung des Stahlbereiches auf Innovation und Hochtechnologie in den vergangenen Jahren bereits maßgeblich mitgestaltet“, wird Eder in der Aussendung zitiert. Der 50-jährige Linzer Zajicek studierte technische Physik an der Kepler-Universität und stieg 1993 in die voestalpine ein. Er begann als Fachingenieur für Mechanik und arbeitete sich die Karriereleiter empor. Zu seinen Verdiensten zählten die Abwicklung zahlreicher internationaler Forschungskooperationen sowie Projekte mit Kunden und Lieferanten in aller Welt, heißt es.

Herbert Eibensteiner, ab Sommer 2019 Vorstandschef der voestalpine, streute seinem Nachfolger Rosen: „Die heutige Entscheidung über die Leitung der Stahl-Division ist insbesondere für den Standort Linz von großer Bedeutung. Neben einer zeitgerechten Übergabe an Hubert Zajicek ermöglicht sie auch mir, mich ab dem kommenden Sommer voll und ganz meinen neuen Aufgaben als Vorstandsvorsitzender des Gesamtkonzerns zu widmen.“

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema