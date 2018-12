Nach der Pleite sucht Rosenberger einen Investor

SANKT PÖLTEN. 11,74 Millionen Euro Überschuldung – unrentable Standorte sollen geschlossen werden.

Der Raststättenbetreiber Rosenberger soll saniert und Teile davon verkauft werden. Nach dem Antrag beim Landesgericht St. Pölten auf Eröffnung einer Sanierung, dürfte feststehen, dass Standorte geschlossen werden. Geplant ist eine Sanierung ohne Eigenverwaltung. Gläubigern soll eine Quote von 20 Prozent auf zwei Jahre angeboten werden.

Die Passiva der Rosenberger Restaurant GmbH betragen nach Angaben der Creditreform 13,3 Millionen Euro, abzüglich der Besicherungen sind es 11,4 Millionen. Dazu kommen Abfertigungsansprüche und Kündigungsentschädigungen von Mitarbeitern von 925.000 Euro, in Summe 12,3 Millionen. Dem stehen Aktiva von 570.000 Euro gegenüber. 300 Gläubiger und 448 Mitarbeiter sind von der Insolvenz des 1986 gegründeten Unternehmens betroffen.

Der Gang zum Konkursgericht war notwendig geworden, weil Gehälter und Sonderzahlungen nicht mehr gezahlt werden konnten. Hohe Investitionskosten, hohe Personalkosten durch tägliche lange Öffnungszeiten und volle Auslastung nur zur Hauptreisezeit drückten den finanziellen Ertrag, sagt Gerhard Weinhofer von der Creditreform. Der Umsatz fiel 2017 um fast zwei Millionen auf 33,39 Millionen Euro.

Laut Insolvenzantrag ist Rosenberger bereit, einen Teil an einen Investor zu verkaufen. Unrentable Standorte sollen geschlossen werden. Welche, ist unklar. Rosenberger betreibt 16 Autobahnraststätten, davon vier in Niederösterreich, zwei in Oberösterreich (Ansfelden und Laakirchen), eine in Salzburg, vier in Tirol, eine in Vorarlberg, zwei in der Steiermark und zwei in Kärnten sowie ein Restaurant in Wien.

Insolvenzverfahren gegen weitere Rosenberger-Gesellschaften stehen laut Creditreform im Raum. Der gesamte Konzern beschäftigt 600 Mitarbeiter. (kran)

