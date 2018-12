Millionenstrafe für Guess

BRÜSSEL. Grund ist die Behinderung von Online-Verkäufen.

EU geht gegen die Modekette vor. Bild: (rts)

Die EU-Wettbewerbshüter verhängen gegen die US-Modekette Guess eine Strafe in Höhe von 40 Millionen Euro. Grund sind Behinderungen des grenzüberschreitenden Online-Verkaufs. Guess habe Einzelhändlern verboten, die Kleidung der Marke in andere EU-Länder zu verkaufen, sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Montag in Brüssel.

Laut Vestager ist dies durch spezielle Vertriebsvereinbarungen mit den Ländern geschehen. Damit seien die Endkundenpreise künstlich hochgehalten worden, vor allem in mittel- und osteuropäischen Ländern. Dort hätten Verbraucher bis zu zehn Prozent mehr für die Jeans und Mäntel bezahlen müssen. Die Verstöße sollen sich von Anfang 2014 bis Oktober 2017 ereignet haben.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema