Linzerin führt künftig einen deutschen Milliardenkonzern

LINZ / HEIDENHEIM. Britta Fünfstück wird Vorstandschefin der Hartmann-Gruppe.

Britta Fünfstück Bild: (Hartmann AG)

Die Linzerin Britta Fünfstück macht eine beeindruckende Karriere in der Gesundheitsbranche. Die 46-Jährige übernimmt mit Jänner den Vorstandsvorsitz der deutschen Hartmann-Gruppe, eines Konzerns mit einem Jahresumsatz von zuletzt zwei Milliarden Euro.

Mit dem Wechsel zu dem auf Medizin- und Hygieneprodukte spezialisierten Konzern erreicht Fünfstück den vorläufigen Höhepunkt ihrer beruflichen Laufbahn. Zuletzt war sie im Vorstand von Clariant, einem Produzenten für Spezialchemie, in der Schweiz tätig. Mit dem erneuten Karrieresprung verlagert die Managerin auch ihren Lebensmittelpunkt nach Heidenheim an der Brenz, eineinhalb Autostunden von Stuttgart entfernt.

Begonnen hat die Laufbahn der Linzerin nach der Handelsakademie in der Rudigierstraße mit dem Studium der Technischen Physik an der Johannes Kepler Universität, das sie mit Auszeichnung abgeschlossen hat. Ihre erste berufliche Station führte sie nach Wien zur Unternehmensberatung Boston Consulting Group. Von dort wechselte sie in den Medizintechnikbereich des Siemens-Konzerns. "Sie hat dort unterschiedlichste Stationen absolviert, war unter anderem in Erlangen, Philadelphia und Chicago", erzählt ihre Mutter Ines Fünfstück, die nach wie vor in Linz zu Hause ist. Im Alter von nur 36 Jahren übernahm die Physikerin in den USA bereits eine Geschäftseinheit mit mehr als 2500 Mitarbeitern. Später leitete sie die Division "Clinical Products" in Erlangen mit 9000 Mitarbeitern an zwölf Standorten.

Sie war eine der wenigen Frauen im Siemens-Konzern in einem Vorstandsgremium. Als sie 2016 in die Schweiz zu Clariant wechselte, war sie die erste Frau in der obersten Führungsriege. In einem Interview erzählte sie einmal, dass sie sich auch nicht im (männlich dominierten) Physikstudium als "Minderheit" gefühlt habe.

Rückzugspunkt Gmunden

Mit November steigt die erfahrene Führungskraft in die Hartmann-Gruppe ein. Mit Jänner übernimmt sie den Vorstandsvorsitz des Milliardenkonzerns. "Menschen und Kultur sind die wichtigsten Eckpfeiler eines Unternehmens. Ich freue mich, mit dem Team rund um den Globus zu arbeiten", so Fünfstück.

Eine der Fixstationen auf ihren Reisen ist immer wieder Gmunden, wo sie einen Rückzugspunkt hat. Mit Mutter Ines pflegt sie engen Kontakt, ebenso mit ihrem Bruder, der als Investmentbanker in Frankfurt arbeitet. Zu beiden hat sie dann von Heidenheim an der Brenz nicht mehr so weit.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema