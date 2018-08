Linzer S&T will heuer eine Milliarde Euro umsetzen

LINZ. Der in Frankfurt börsennotierte Linzer IT-Dienstleister S&T hat seine Ergebnisse unter dem Strich fast verdoppelt. Nach sechs Monaten lag der Umsatz bei 422,7 Millionen Euro, ein Zuwachs um 11 Prozent. Heuer will S&T einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro erreichen.

Die Projekt-Pipeline sei deutlich stärker gefüllt, teilte der Konzern heute, Freitag, mit. Auch das zweite Quartal habe sich durch große Wachstumsdynamik ausgezeichnet. Auch seien die operativen Kosten im bisherigen Jahresverlauf geringer ausgefallen als voriges Jahr.

Der operative Gewinn vor Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) legte im ersten Halbjahr 2018 daher um rund 35 Prozent auf 36,7 Millionen Euro zu. Für das zweite Quartal 2018 wurde ein EBITDA-Anstieg um rund 31 Prozent auf 19,6 Millionen Euro gemeldet. Das Konzernergebnis wuchs im Halbjahr von 9,2 auf 17,2 Millionen Euro, auch im zweiten Quartal konnte dieser Wert unterm Strich von 5,3 auf 9,7 Millionen Euro nahezu verdoppelt werden. Der Gewinn je Aktie stieg in der Sechsmonatsperiode auf 26 Cent (Vorjahr.: 10 Cent) an.

Vor allem infolge der Rückzahlung einer 15 Millionen Euro schweren Anleihe im Mai 2018 bzw. der Dividende im Juni gingen die Barmittel zum Halbjahresstichtag auf 140 Millionen Euro (31. Dezember 2017: 216,9 Millionen Euro) zurück. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich per 30. Juni indes auf 45,4 Prozent (Dezember: 41,2 Prozent).

Vorstandschef Hannes Niederhauser zeigte sich in einer Mitteilung mit dem Ergebnis im Halbjahr sehr zufrieden. Mit dem deutlichen Ergebnisplus habe die Gesellschaft im ersten Halbjahr 2018 eine EBITDA-Marge von 8,7 Prozent erreichet, was schon nah am Langfristziel von 10 Prozent liege. Für 2018 wurde neben dem Umsatzausblick (rund eine Milliarde Euro) auch die Prognose eines EBITDA von zumindest 80 Millionen Euro EBITDA bestätigt.

