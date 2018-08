Last-Minute: Super-Sommer belastet Geschäft

BERLIN. Der international operierende Reisekonzern Thomas Cook berichtet von Rückgängen im Last-Minute-Geschäft.

Viele Kunden entschieden sich, die Rekordtemperaturen zu Hause zu genießen. Dies führe zu einer Delle bei Spätbuchungen. Ähnliches berichten die Reiseveranstalter FTI und Alltours. "Unser regelmäßiges Konsumenten-Panel zeigt, dass in Jahren mit besonders schönem Sommerwetter in Deutschland der Trend nach oben zeigt, Urlaub im eigenen Land zu machen", sagt GfK-Tourismusexperte Roland Gaßner. Er rechnet aber mit einem sehr guten Jahr für die Reiseveranstalter in Deutschland, die im Juni 13 Prozent über Vorjahr gelegen seien.

