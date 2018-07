Kräftiger Zuwachs bei Fernkälte

WIEN. Angesichts der hohen Temperaturen erwartet der Gas-Wärme-Fachverband heuer einen Absatzrekord bei Fernkälte.

Seit 2009 hat sich in Österreich das Fernkälteangebot fast versechsfacht. In den kommenden Jahren soll der Bereich mit mehr als 80 Millionen Euro ausgebaut werden.

Energieversorger, die in Österreich Fernkälte anbieten, erwartet, dass der Markt für Fernkälte bis 2023, verglichen mit 2017, um 53 Prozent wachsen wird. In Linz wurde zuletzt der neue Lux-Tower an das Fernkälte-Netz angeschlossen, hieß es in einer Aussendung.

