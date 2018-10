Jürgen Diesenreiter führt derzeit beim Börsespiel

LINZ. Sie können sich jederzeit noch anmelden, mitspielen und wertvolle Preise gewinnen

Attraktive Preise beim Spiel Bild: (AREA 47)

Mehr als 4750 Teilnehmer allein bei der Erwachsenenwertung sind beim Börsespiel der OÖNachrichten in Kooperation mit Raiffeisen OÖ schon dabei. Derzeit führt Jürgen Diesenreiter die Rangliste mit einem Gewinn von 1,24 Prozent an. Das können Neueinsteiger leicht aufholen. Melden Sie sich an unter der Homepage www.oon-boersespiel.at. Auf dieser Internet-Seite finden Sie alle Informationen, die Sie für das Spiel brauchen.

Bei den Schülern führt derzeit Sebastian Fleischanderl die Rangliste mit 0,84 Prozent Gewinn an. Auch bei den Schülern sind bereits 1280 Teilnehmer angemeldet. Die durchschnittliche Performance aller Teilnehmer liegt mit minus 0,95 Prozent im roten Bereich. Umso leichter ist es für Neueinsteiger, sich an die Spitze der Wertung zu setzen.

Bei den Schulklassen führt derzeit die 5AHIT der HTL Paul-Hahn-Straße in Linz mit einem Gewinn von 0,50 Prozent. 118 Klassen sind bereits angemeldet. Auch hier ist die durchschnittliche Performance mit minus 0,91 negativ.

Die Teilnahme für Klassen zahlt sich, so wie in den anderen Kategorien, wirklich aus. Auf jene Klasse, die im Verlauf des Spiels die beste Performance erzielt, wartet ein Adventure-Ausflug im Rafting-Boot in die AREA 47 im Wert von 1000 Euro.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema