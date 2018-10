Industrie ärgert sich über teuren Strom und skurrile Bürokratie

LINZ. Industrie-Sprecher Rübig: Deutsche Industrie kauft Strom deutlich billiger ein als ihre Konkurrenten in Österreich.

Faire und vergleichbare Rahmenbedingungen will Oberösterreichs Industrie. Was selbstverständlich klinge, sei es in der Praxis nicht, sagt der Spartenobmann in der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Günter Rübig, und verdeutlicht dies an der Strompreisentwicklung.

Ein Vergleich der Energiekosten für die Industrie in Deutschland habe ergeben, dass dort die Betriebe deutlich weniger Aufwendungen haben. Das reiche vom Emissionshandel über die Netzgebühren bis zu den Ökostromkosten. Ein energieintensiver Industriebetrieb zahle in diesem Vergleich in Österreich um 0,8 bis vier Millionen Euro mehr im Jahr. Rübig verweist einmal mehr auf skurrile Vorschriften, die den Betrieben das Leben schwer machen, und nennt als Beispiel ein Erlebnis aus der eigenen Praxis. Für eine Lichtkuppel in der Produktion müsse er eine Absturzsicherung bauen. "Das kostet uns wahrscheinlich um die 24.000 Euro, obwohl es sich um einen Bereich unserer Halle handelt, wo kein Mitarbeiter etwas verloren hat", kritisiert Rübig.

Eines der wichtigsten Ziele sei es, den Fachkräftemangel zu beseitigen, sagt Rübig. In Oberösterreich fehlen rund 30.000 Fachkräfte, knapp 80 Prozent der Betriebe leiden darunter und müssen zum Teil die Produktion drosseln. Die Zahl von 3760 Lehrlingen soll wieder gesteigert werden.

