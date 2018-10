"In Ausbildung investieren"

LINZ. SP-Landesrätin Gerstorfer: Arbeitsmarkt-Budgets aufstocken.

2030 werden laut "Fachkräftemonitor" bis zu 127.000 Facharbeiter fehlen, die Zahl der Personen im Erwerbsalter (18 bis 64 Jahre) in Oberösterreich werde dagegen um rund 49.000 sinken: Zahlen, mit denen SP-Landesrätin und SP-Landeschefin Birgit Gerstorfer ihre Forderung nach mehr Investitionen in die Arbeitsmarktpolitik untermauert. Auch in Oberösterreich sei "gekürzt und gespart" worden. Sowohl das Landes-Bildungskonto für Erwachsene als auch die Mittel für Ausbildung Jugendlicher seien seit 2012 um je rund vier Millionen Euro gekürzt worden, für das Landesbudget 2019 verlangt Gerstorfer eine Aufstockung. Auf Bundesebene fordert sie eine Verlängerung und Ausweitung des Fachkräftestipendiums, insbesondere für Aufschulungen in Pflegeberufe. Das AMS müsse für Ausbildung und Beratung personell aufgestockt, die "Aktion 20.000" weitergeführt werden.

