Ikea: Von "blauer Kiste auf grüner Wiese" in die Stadt

VÖSENDORF. Das schwedische Möbelhaus plant in Wien einen neuartigen Standort ohne Parkplätze. Das Geschäft läuft gut.

Auf sieben Stockwerken hinter einer begrünten Fassade will Ikea beim Wiener Westbahnhof Möbel verkaufen. Bild: ZOOM visual project gmbh

Das typische Möbelhaus von Ikea ist eine zweistöckige, schmucklos-blaue Halle auf der grünen Wiese mit einem großen Parkplatz davor. Es gibt weltweit nur in Hamburg einen Innenstadt-Standort. Das soll sich ändern.

Der schwedische Konzern will in der Wiener Einkaufsmeile Mariahilferstraße einen architektonisch interessanten Prototyp auf sieben Stockwerken errichten, der als konzernweite Vorlage für City-Lagen dienen soll. Den ÖBB wurde das "blaue Haus" bereits abgekauft, die Stadt Wien finde Gefallen an der Idee, heißt es. Neu wird auch sein, dass die Kunden mit Rad und Öffentlichen Verkehrsmitteln kommen und die Möbel nur zugestellt werden. Die Eröffnung ist für 2021 geplant.

Das Abgehen vom Selbstabhol-Konzept soll dem geänderten Kaufverhalten – ein Klick, ein Möbel – Rechnung tragen. Denn vom Online-Verkauf kommt ein wichtiger Teil des Konzernwachstums von heuer mehr als drei Prozent in Österreich, sagt Ikea-Sprecherin Barbara Riedl anlässlich der gestrigen Präsentation des jährlichen Ikea-Katalogs.

Dieser wurde in Österreich übrigens nur noch mit 1,9 Millionen Stück aufgelegt – ein Viertel weniger als im Vorjahr. Auch das ist ein Hinweis auf vermehrten Online-Möbelkauf. Im bis Ende August laufenden Geschäftsjahr sei der Verkauf über das Internet trotz Amazon&Co-Konkurrenz um 15 Prozent gestiegen, im nächsten Jahr rechnet die heimische Möbel-Nummer-drei (mit 16 Prozent Marktanteil) mit 23 Prozent plus im Online-Geschäft. Doch Ikea ist spät in den E-Commerce eingestiegen, der Online-Umsatzanteil liegt in Österreich erst bei 4,5 Prozent.

Inwieweit die Schwierigkeiten des zweitgrößten Möbelhändlers Kika/Leiner (20 Prozent Marktanteil), der inzwischen an den Immobilieninvestor René Benko/Signa verkauft wurde, den Markt belebt haben, wollte Ikea nicht kommentieren. Auf jeden Fall gehe das Geschäft gut, der Umsatz lege heuer stärker als im Vorjahr zu, auf 723 Millionen Euro. Ikea, so die Marktforscher von Regiodata, setze drei Mal so viel pro Quadratmeter um wie Marktführer XXXLutz und die Nummer zwei, Kika/Leiner.

Um das Online-Geschäft zu forcieren, baut Ikea ein neues Logistikzentrum in Strebersdorf/Wien für ganz Österreich und senkt die Zustelltarife. Ein Paket mit Ikea-Einkäufen bis 30 kg wird jetzt um 3,90 statt 6,90 Euro zugestellt, eine Wohnungseinrichtung (über 1000 Euro) ab 1. September für 99 statt 129 Euro. (uru)

