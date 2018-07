Hoch geflogen, tief gefallen: Warum Victoria’s Secret den Reiz verloren hat

SAN FRANCISCO. Der Aktienkurs des Mutterkonzerns ist seit Jahresbeginn um 50 Prozent eingebrochen.

Adriana Lima verzichtet Stunden vor der Show auf Flüssigkeit. Bild: EPA

Topmodels mit kiloschweren Flügeln auf dem Rücken, die spindeldürr in möglichst knapper Unterwäsche über den Laufsteg schweben: Mit dieser Inszenierung ist das US-amerikanische Dessous-Label "Victoria’s Secret" (VS) berühmt geworden. Models wie Heidi Klum, Tyra Banks, Adriana Lima oder Bella Hadid wurden als "Victoria’s-Secret-Engel" zu Stars. Seit 2007 haben sie sogar einen eigenen Stern am Walk of Fame in Hollywood. Millionen von Zusehern verfolgten seit 1999 Jahr für Jahr die Übertragung der Show im Fernsehen.

Doch diese glanzvollen Zeiten scheinen vorbei, die Marke steckt seit einiger Zeit in Schwierigkeiten. Der Wert der Aktie des Mutterkonzerns LBrands ist allein seit Jahresbeginn um 50 Prozent eingebrochen. Sie notierte am Freitag bei 26 Euro – zu Spitzenzeiten im November 2015 waren es mehr als 90 Euro. Und die aktuellen Quartalszahlen von VS dürften auch nicht zur Beruhigung der Anleger beitragen: Der Ertrag lag im ersten Quartal 2018 bei 83,2 Millionen Dollar. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch 158,7 Millionen Dollar. Dies ist ein Rückgang von 48 Prozent. Auch im Mutterkonzern LBrands sind die Erträge um rund ein Fünftel auf 154,8 Millionen Dollar zurückgegangen. Die Zuschauerzahlen bei den Shows sind in den vergangenen zehn Jahren um 50 Prozent eingebrochen. "It’s game over – das Spiel ist aus", analysierte Randal Konik von der Investmentbank Jeffries zuletzt. Es ist der Abgesang auf ein Unternehmen mit Geschichte:

VS wurde 1977 von Roy Raymond in San Francisco gegründet. Er hatte vergeblich versucht, für seine Frau einzukaufen, und gründete ein Geschäft, in dem sich auch Männer wohlfühlen sollten. Der Legende nach soll er den Namen in Anspielung auf die britische Königin Victoria und ihre Geheimnisse gewählt haben.

Online-Handel verschlafen

1982 verkaufte Raymond das Unternehmen für eine Million Dollar an Les Wexner, den Eigentümer von LBrands. Dieser erweiterte das Sortiment in den 1980er-Jahren etwa um Abendkleidung und Schuhe. Später kam auch Bademode dazu. Heute betreibt Victoria’s Secret rund 1200 Geschäfte, hauptsächlich in den USA und Kanada. Die Marken werden zudem von rund 800 Franchisenehmern weltweit angeboten. Dass das Unternehmen sich nach wie vor stark auf den stationären Handel konzentriert, gilt als einer der Gründe für den Niedergang. Unterwäsche von VS kostet meist zwischen 30 und 60 Euro. Damit die Lager nicht voll bleiben, lockt das Unternehmen mit Dauerrabatten – und ist für Kunden zur beliebigen Marke geworden.

Dazu kommt das überholte Körperbild, das propagiert wird: So hat das brasilianische Model Adriana Lima etwa in einem Interview erklärt, sie trinke neun Tage vor der Show nur noch Protein-Shakes. Zwölf Stunden zuvor gibt es dann überhaupt keine Flüssigkeit mehr – damit die Knochen beim Gang über den Laufsteg auch entsprechend hervortreten. In Zeiten, in denen die meisten Modeunternehmen auch mit Curvy-Models arbeiten, scheint das Frauenbild, das da propagiert wird, vollkommen überholt.

Auch deshalb wird VS längst von Aerie, einer Tochter von American Eagle, der Rang abgelaufen: Das Unternehmen wirbt mit Models mit unterschiedlichen Kleidergrößen – und verzichtet auf Photoshop-Retuschierungen.

