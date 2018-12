Handels-KV: 2,5 Prozent mehr Gehalt

Ja ich gebe Ihnen in dem Punkt lächerliche Erhöhung Recht.



Aber was hat die Bezahlung mit dem Onlinehandel zu tun? Die Angestellten eines Onlinehändlers sind zumeist Logistik Mitarbeiter und die werden noch schlechter bezahlt. Der Boom des Onlinehandels liegt in der Bequemlichkeit der Menschen.



Die Überforderung hat auch nichts mit der Entlohnung zu tun. Wenn man über seine Produkte nicht geschult wird, dann weiß man eben nicht darüber Bescheid. Ist zwar auch ein Versäumnis des AG, aber kein Lohnproblem.



Qualifiziertes Personal zu finden ist fast unmöglich und wenn qualifiziert gefunden wird, wird deutlich über KV bezahlt. Mein Betrieb bildet leider seit 5 Jahren keine Lehrlinge mehr aus. Das Problem ist die Schulausbildung, da die Bewerbe weder schreiben noch lesen können. Von rechnen und Allgemeinwissen will ich erst gar nicht anfangen.