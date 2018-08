Goldpreis setzt Talfahrt fort

LONDON. Der Goldpreis ist auf den tiefsten Stand seit einem Jahr gesunken. Vor dem Wochenende fiel der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) auf 1204,58 US-Dollar (1036,9 Euro).

Krisenwährung in der Krise Bild:

Damit geht es seit vier Monaten mit dem Goldpreis kontinuierlich bergab. Seit dem Jahreshoch im April bei 1365 Dollar büßte das Edelmetall zwölf Prozent an Wert ein.

Eine Ursache für den Preisverfall liegt in der Kursentwicklung am Devisenmarkt. Die US-Notenbank Fed schraubt die Zinsen nach oben, der US-Dollar hat kräftig an Wert gewonnen. Die Folge: Gold, das auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird, verteuert sich. Die Nachfrage sinkt.

