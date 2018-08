Gewinnmaschine Apple schreibt Börsengeschichte

CUPERTINO. US-Technologiekonzern ist als erstes Unternehmen mehr als eine Billion Dollar an der Börse wert.

(Symbolbild) Bild: EPA

Der iPhone-Hersteller Apple hat den Wettlauf der US-Konzerne gewonnen. Es ist das erste Unternehmen, das einen Börsenwert von einer Billion Dollar (854,99 Milliarden Euro) erreicht hat. Die Aktien des Unternehmens stiegen am Donnerstag an der New Yorker Börse um 2,7 Prozent auf 207,05 Dollar, ein Cent mehr, als sie für die Billion benötigt hätten.

Das Unternehmen ist nun etwa so hoch bewertet wie die 15 größten deutschen Firmen an der Frankfurter Börse. Wertvoller als Apple war zuvor nur der staatliche chinesische Ölkonzern PetroChina, der nach seinem Börsendebüt in Shanghai 2007 etwa 1,1 Billionen Dollar wert war. Zurzeit ist er mit 200 Milliarden Dollar bewertet.

Dass Apple einmal als erstes Unternehmen diese Marke überspringt, war nicht abzusehen. Mit der 1976 von Steve Jobs und anderen in einer Garage gegründeten Firma ging es durch den Bau von PCs und der Entwicklung eines eigenen Betriebssystems zwar zunächst bergauf. Der Siegeszug von Microsofts Betriebssystem Windows und hausgemachte Probleme brachten Apple aber in den 90er Jahren an den Rand des Ruins.

Jobs, der Apple einige Jahre den Rücken gekehrt hatte, wurde zunächst wieder Berater und stieg dann in den Vorstand ein. Unter seiner Führung wurden der iPod, das iPhone und das iPad eingeführt. 2011 übergab Jobs die Apple-Führung an Tim Cook, der Apple auch heute führt. Jobs starb im Oktober 2011 an Krebs.

Seit dem Börsendebüt von Apple 1980 hat das Unternehmen den Börsenwert um 50.000 Prozent steigern können.

