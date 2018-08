Gewinneinbruch bei BMW

MÜNCHEN. Wegen hoher Kosten für neue Technologien und Währungsbelastungen hat BMW im zweiten Quartal deutlich weniger Gewinn eingefahren – bei der Rendite im Autogeschäft sind die Münchner hinter Konkurrent Audi zurückgefallen.

. Bild: Reuters

Wie der Konzern gestern mitteilte, brach der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) in der zentralen Sparte Automobile um 14,5 Prozent ein, auf gut 1,9 Milliarden Euro. Weil der Umsatz mit knapp 22,2 Milliarden Euro in etwa auf Vorjahresniveau lag (plus 0,1 Prozent), ging die Marge auf 8,6 Prozent (10,1 Prozent) zurück.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema