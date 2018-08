Frühe Getreideernte, mehr Wein, gebremster Bierdurst

WIEN. Hitzewelle wirkt sich unterschiedlich auf Ernte-Prognosen aus – Zahl der Brauereien auf Rekordhoch.

278 Brauereien gibt es in Österreich. Bild:

Die hohen Temperaturen in Österreich entzweien die Gemüter – auch in der Landwirtschaft. Während sich die einen über die Hitze freuen, sehnen die anderen Regen herbei. Wer vom heißen Sommer profitiert und wer darunter leidet:

Getreide: Deutschlands Getreidebauern haben ihre Ernteprognose gestern erneut gesenkt, von 41 auf 35 Millionen Tonnen. Grund ist die anhaltende Dürre. In Österreich erwartet die Agrarmarkt Austria (AMA) heuer in etwa so viel Getreide wie im Vorjahr: 2017 waren es 2,8 Millionen Tonnen. Das sind zwölf Prozent weniger als im fünfjährigen Schnitt. Zudem soll die Ernte heuer wegen konstant hoher Temperaturen so früh wie noch nie erfolgen, sagt AMA-Vorstandschef Günter Griesmayr. Dafür sei die Qualität gut. Hoffnung für Bauern bleibe der Mais – hier geht Griesmayr von einer "sehr guten" Ernte von 2,1 Millionen Tonnen aus.

Wein: Besser beurteilen die heimischen Winzer die Lage. Österreichs Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager hält eine Weinmenge bis zu 2,8 Millionen Hektoliter für möglich. Das wären zehn Prozent mehr als im langjährigen Schnitt. In vielen Gebieten werde um zwei Wochen früher mit der Lese begonnen, so Schmuckenschlager. Er rechnet mit einer überdurchschnittlichen Weinqualität.

Bier: Die Zahl der Braustätten in Österreich ist heuer auf ein Rekordhoch gestiegen: Es sind 278, davon 150 gewerbliche und 128 Hausbrauereien. Auf rund 32.000 Einwohner kommt eine Braustätte. Trotzdem ist der Bierdurst der Österreicher gebremst. "Die ideale Bier-Trink-Temperatur liegt bei 28 Grad. Jenseits davon trinken die Leute mehr Wasser als Bier", sagt Jutta Kaufmann-Kerschbaum, Geschäftsführerin des österreichischen Brauereiverbandes. Sorgen bereitet die Menge an Braugerste, die heuer im Sommer im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent auf 46.582 Tonnen zurückgegangen ist. Erhalten Brauereien notwendige Mengen nicht, müssen sie mehr importieren.

