Ex-Rennfahrer Friesacher kauft Gmundner Keramik

SALZBURG. Die Gmundner Keramik hat ab 1. August 2018 einen neuen Besitzer. Das oberösterreichische Traditionsunternehmen geht an den Salzburger Unternehmer Markus Friesacher.

Friesacher kauft Gmundner Keramik Bild: wildbild

Maximilian Graf von Moy übergibt das Unternehmen mit sofortigem Zeitpunkt in die Hände des Salzburger Unternehmers Markus Friesacher. Der ehemalige Formel-3-Rennfahrer (nicht verwandt mit Ex-Formel-1-Pilot Patrick Friesacher) wird die seit über 500 Jahren bestehende Manufaktur mit ihren 130 Mitarbeitern, die dazugehörige Erlebniswelt sowie die beiden Geschäfte in Salzburg und Wien mit sofortigem Zeitpunkt übernehmen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Wir hatten auch Angebote ausländischer Investoren, mit Markus Friesacher gemeinsam aber eine österreichische Lösung gesucht und gefunden. Das war uns beiden wichtig,“ sagt Maximilian Graf von Moy. „Es ist mir ein großes Anliegen, eine so traditionsreiche österreichische Marke nun weiter in die Zukunft zu führen und damit auch dem Standort weiteres Wachstum zu ermöglichen“, so Friesacher in einer Stellungnahme.

Gegründet 1492 beschäftigt die Gmundner Keramik 2018 insgesamt 130 Mitarbeiter. 40 davon sind Keramikmaler. Mit einer Produktkapazität von 5.000 Stück am Tag ist es die größte Keramikmanufaktur Europas. Jeder zweite österreichische Haushalt besitzt Gmundner Keramik, was das Unternehmen zum klaren Marktführer am Heimmarkt mit einem Bekanntheitsgrad von 87 Prozent macht. Weltweit gibt es 3.271 Händler. Wichtigste Exportmärkte sind derzeit Deutschland, Schweiz und die USA mit einem Exportanteil von insgesamt 25 Prozent. Jedes Teil ist reine Handarbeit und stammt zu 100 Prozent aus Gmunden.

1 Kommentar jago (45066) 01.08.2018 12:37 Uhr Obwohl mir der patriotische Aspekt egal ist, freut mich daran, dass die gierige Finanz in Wien ein Unternehmen noch nicht so in die Knie gezwungen hat, dass es ins Ausland verscherbelt werden muss Antwort schreiben

