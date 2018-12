Einfluss statt Reichtum: Wie die Jungen den Glanz der Luxusbranche gefährden

WIEN. Generationen Y und Z setzen Markt und Konzerne verstärkt unter Druck.

Luxusmarken müssen ihre Geschäftsmodelle überdenken, sagen Experten. Bild: Shutterstock

Ein einmonatiger Trip nach Asien statt einer goldenen Uhr ums Handgelenk, die neuesten Sneakers und Kopfhörer anstelle eines Maßanzugs: Der "klassischen" Luxusbranche droht der Glanz abhanden zu kommen. Verantwortlich dafür sind die Generationen Y und Z, also Menschen, die zwischen 1981 und 1997 bzw. ab 1998 geboren wurden. Das untermauern zwei aktuelle Studien der Unternehmensberater A.T. Kearney und Bain & Company.

Demnach hätten sich die Werte der Generationen von morgen verschoben. "Ging es bisher um Besitz und Materielles, sind nun Sinn und authentische Erlebnisse entscheidend", sagt Victor Graf Dijon von Montenon, Konsumgüterexperte bei A.T. Kearney. Jungen Menschen sei Einfluss wichtiger als Reichtum – dies äußert sich vor allem beim Auftritt in sozialen Medien wie Facebook oder Instagram. Von 700 in der Studie Befragten interessierten sich weniger als die Hälfte für Schmuck (47 Prozent). Bei Uhren waren es immerhin 61 Prozent. Die Hälfte gab an, sogar den Kauf von Second-Hand-Luxusartikeln zu erwägen – falls diese vom Händler zertifiziert seien.

Vier Milliarden Kunden

Dabei liegt in den Generationen Y und Z viel Potenzial für die Branche: Hier gebe es im nächsten Jahrzehnt mehr als vier Milliarden potenzielle Konsumenten, sagen Analysten. Das setzt die Geschäftsmodelle von Hermes, Burberry & Co. unter Druck.

Das italienische Modeunternehmen Gucci zählt zu jenen, welche die Zeichen der Zeit erkannt haben. Chef Marco Bizzari hat die Kollektion vor drei Jahren drastisch verjüngt. Das Design der Produkte wurde bunter und frecher. Und auch auf neues Terrain hat man sich vorgewagt: Die Zahl der Follower auf dem Fotodienst Instagram erhöhte sich um 70 Prozent auf heute 30 Millionen. Bilder von Stars wie Schauspielerin Dakota Johnson oder Sänger Harry Styles binden Junge an das Unternehmen. Mit Erfolg: Der Umsatz stieg auch dadurch seit 2015 von vier auf sechs Milliarden Euro. Heuer will Gucci zehn Milliarden Euro umsetzen.

Generell steuert die Branche mit einem Gesamtumsatz von rund 260 Milliarden Euro auf einen Umbruch zu. Das liegt auch am Online-Handel, dessen Anteile rapide steigen. Heuer soll der Verkauf via Internet um 22 Prozent auf 27 Milliarden Euro zulegen. Laut Bain & Company kauft künftig jeder Vierte online Luxusartikel ein, vor allem Accessoires.

Dies verschärft im Umkehrschluss den Aderlass der stationären Händler. Mono-Label-Stores – Geschäfte, die nur Waren eines einzigen Herstellers verkaufen – rentieren sich kaum. Viele Geschäfte sperren derzeit in München, Paris oder London zu. "Die Marktanteilsverluste des stationären Handels werden zu einer Rationalisierung der Store-Netzwerke führen", sagt Serge Hofmann, Luxusmarktexperte bei Bain & Company.

Was können Unternehmen tun, um dieser Entwicklung gegenzusteuern? Luxusmarken sollten mit neuen technischen Mitteln arbeiten, etwa Virtual oder Augmented Reality bei Verkäufen im Geschäft, rät Dijon. Um neue Kunden anzulocken, seien auch Aktivitäten in sozialen Netzwerken entscheidend – mit diesen sind rund drei Viertel der Jungen laut Studie unzufrieden. (rom)

