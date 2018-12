EZB kauft ab Jänner keine Anleihen mehr dazu

FRANKFURT. Der umstrittene Kauf von Anleihen durch die Europäische Zentralbank läuft mit Jahresende aus. Sie wird aber weiterhin ablaufende Anleihen durch neue ersetzen.

Was die Europäische Zentralbank (EZB) im September in Aussicht gestellt hatte, hat sie gestern beschlossen. Mario Draghi und seine Kollegen im EZB-Rat lassen das Anleihe-Kaufprogramm zu Jahresende auslaufen.

Die Notenbank bleibt aber auf den Anleihemärkten weiterhin aktiv. Das Geld aus auslaufenden Papieren will die EZB wieder investieren – und zwar über den Zeitpunkt der ersten Zinserhöhung hinaus. Das Kaufvolumen seit Beginn des Programms im März 2015 bis zum Jahresende wird insgesamt 2,6 Billionen Euro betragen.

Wann die erste Zinserhöhung kommen könnte, ist weiterhin unklar. Gestern hieß es, dass die Zinsen bis "mindestens über den Sommer 2019" auf dem aktuellen Niveau bleiben werden. Möglicherweise erfolgt die erste Zinserhöhung erst unter dem Nachfolger Draghis. Die achtjährige Amtszeit des Italieners läuft Ende Oktober aus.

Volkswirte erwarten, dass die EZB in einem ersten Schritt die Strafzinsen für Banken verringern wird. Derzeit müssen die Institute für bei der EZB geparktes Geld 0,4 Prozent Strafzinsen zahlen. Sparer müssen sich noch gedulden, ehe es wieder höhere Zinsen gibt.

Gestern hat die EZB auch ihre Wachstumsprognosen nach unten korrigiert. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der Währungsunion dürfte heuer um 1,9 Prozent und 2019 um 1,7 Prozent steigen, teilten die EZB-Ökonomen gestern mit. Noch im September hatten sie jeweils 0,1 Prozentpunkte mehr erwartet. Für 2020 werden unverändert 1,7 Prozent vorhergesagt, für 2021 dann 1,5 Prozent.

"Unsicherheiten in Bezug auf geopolitische Faktoren, die Gefahr von Protektionismus, Anfälligkeiten in Schwellenländern und die Schwankungen der Finanzmärkte bleiben nach wie vor groß", sagte Draghi bei der Pressekonferenz nach der Ratssitzung in Frankfurt. Die Binnennachfrage stütze die Konjunktur aber – ebenso die Exporte, auch wenn die Impulse geringer werden dürften.

Ihre Inflationsprognose hoben die EZB-Ökonomen für das zu Ende gehende Jahr von 1,7 auf 1,8 Prozent an. 2019 werden dagegen nur noch 1,6 Prozent erwartet, 2020 dann 1,7 Prozent und 2021 rund 1,8 Prozent. Die Notenbank strebt knapp zwei Prozent als optimalen Wert für die Wirtschaft an. Draghi sagte, die Inflation werde in den kommenden Monaten wahrscheinlich sinken.

