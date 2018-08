Die US-Metropole New York und ihr Kampf gegen Uber & Co

NEW YORK. Rund 80.000 Fahrer von Online-Fahrdiensten stehen gut 13.500 städtisch regulierten gelben Taxis in New York gegenüber.

Ein Kultsymbol in Gefahr: New Yorks gelbe Taxis

Als erste US-Metropole will New York die Zahl der Uber-Fahrzeuge deckeln. Der Marktführer wehrt sich erwartungsgemäß. Es ist ein Kampf um Kunden und das Kultsymbol einer Weltstadt.

Taxifahrer müssen sich in Manhattan oft mit Fahrten begnügen, die wenig Geld abwerfen. Kurzstrecken um einige Blocks nach Uptown oder Downtown. Mit Glück springt eine Fahrt in einen anderen Stadtteil oder zum Flughafen heraus. Seit die meist schwarzen Autos von Uber und anderen Fahrdienstvermittlern die Stadt überfluten, wütet auf New Yorks Straßen der Kampf um Kunden, deren Dollars eine stetig wachsende Zahl an Fahrern ernähren müssen.

Noch vor fünf Jahren galt das "Yellow Cab" als existenzsicherndes Ein-Mann-Unternehmen. Bis zu 1,3 Millionen Dollar (1,1 Millionen Euro) war eine Zulassung im Jahr 2013 wert. Vor allem Einwanderer legten die Prüfung ab und ließen sich als Fahrer eintragen. Ein Taxi in New York war der amerikanische Traum auf Rädern.

Hinzu kam der Kultstatus. An der 5th Avenue den Arm zu heben und in ein gelbes Taxi zu steigen, glich von der Symbolkraft einer Fahrt in San Franciscos Cable Car oder einem Oldtimer auf Kuba.

Doch das goldene Zeitalter färbt sich schwarz. Rund 80.000 Fahrer sind heute für Uber, Lyft, Juno und Via auf New Yorks Straßen unterwegs. Dem stehen gut 13.500 städtisch regulierte gelbe Taxis entgegen. Im Juli 2017 meldete Uber erstmals mehr Fahrten an einem Tag als die Taxi-Industrie. Deren Zulassungen werden inzwischen zu Schleuderpreisen verhökert.

Sechs Suizide in sechs Monaten

Mittlerweile ist die Lage für viele Taxifahrer prekär: In den vergangenen sechs Monaten sollen sich sechs Taxler das Leben genommen haben. Vor dem Rathaus hatte sich zuletzt die Wut der Taxifahrer entladen: "Bewahrt die Taxis, rettet Leben!" und "Reguliert Uber jetzt!" skandierten die Fahrer des Taxiverbands NYTWA.

Als Teil eines Gesetzespakets soll diese Woche die Zahl der Zulassungen von Uber und Co. für ein Jahr gedeckelt werden. Es wäre die erste Regelung dieser Art in einer amerikanischen Großstadt.

Was der Taxiverband nicht erwähnt: Viele Uber-Fahrer kratzen ebenso am Existenzminimum wie viele "Cabbies". In New York kommen Uber-Fahrer dem Economic Policy Institute zufolge auf einen durchschnittlichen Erlös von 13 Dollar pro Stunde. Zur Einordnung: Eine Ein-Zimmer-Wohnung kostet in Manhattan oder Brooklyn im Schnitt etwa 2500 Dollar.

