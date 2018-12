Das schwierige Geschäft entlang der Autobahnen

ST. PÖLTEN. Der Raststättenbetreiber Rosenberger ist pleite, Landzeit ist mit dem Geschäft zufrieden, Autogrill fuhr bis 2016 Verluste ein.

Die Rosenberger Restaurant GmbH ist insolvent. Laut den Gläubigerschützern der Creditreform liegen die Verbindlichkeiten bei zwölf Millionen Euro. Heute, Dienstag, soll am Landesgericht St. Pölten Insolvenz beantragt werden.

87 Autobahnraststätten, davon 56 mit Restaurants – Österreich hat entlang der Autobahnen eines der dichtesten Restaurant-Netze in Europa. Trotzdem könne man hier gute Umsätze erzielen, sagt Wolfgang Rosenberger, Chef der Firma Landzeit. Landzeit wurde 2004 nach Zwistigkeiten in der Familie Rosenberger gegründet. Seither agieren die beiden Unternehmen unabhängig voneinander.

Landzeit will heuer mit sechs Millionen Gästen 50 Millionen Euro Umsatz schaffen. Das Unternehmen ist der größte Raststättenbetreiber in Österreich, mit 16 Restaurants und insgesamt 4000 Sitzplätzen. Laut Wolfgang Rosenberger beträgt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) eine halbe Million Euro. "Das könnte auch höher sein, aber wir investieren viel Geld in Qualität und die Ausbildung unserer Mitarbeiter", sagt Rosenberger. Seiner Meinung nach ist die Kundenfrequenz in den Raststätten steigend. "Aber die Kunden wollen sparen, Zeit und Geld", sagt der Landzeit-Chef. Darauf müsse man sich einstellen.

Das Geschäft entlang der Autobahnen ist kein leichtes. An starken Reisetagen im Hochsommer herrscht Hochbetrieb, an vielen anderen Tagen Flaute. Trotzdem muss das Personal bezahlt und gute Qualität bereitgestellt werden.

Neben Landzeit dominiert Rosenberger im Raststättengeschäft. 15 Betriebe erzielten 50 Millionen Euro Umsatz. Aber das Unternehmen schrieb seit Jahren Verluste. "Gesellschafter und Geschäftsführung haben erkannt, dass ein Konzept aus dem vorigen Jahrhundert nicht mehr zeitgemäß ist", stand gestern in einer Presseaussendung von Rosenberger anlässlich der Insolvenz. Das Unternehmen bietet Gläubigern eine 30 Prozent Quote innerhalb von zwei Jahren an. Etwa 400 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen.

Autogrill ist Dritter im Bunde

Seit 1997 ist Autogrill an den österreichischen Autobahnen tätig, mit zwölf Stationen. Das Unternehmen gehört zum italienischen Benetton-Konzern und ist weltweit in 38 Ländern mit knapp 63.000 Mitarbeitern an 1257 Standorten tätig. Entlang den österreichischen Autobahnen läuft das Geschäft nicht besonders gut. 2016 wurden laut Bilanz 13,1 Millionen Euro umgesetzt. Das EGT lag bei minus 434.000 Euro. (kran)

