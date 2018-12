China setzt Strafzölle für US-Autos vorläufig aus

PEKING. Deutsche Autohersteller in den USA profitieren besonders von dieser Zollsenkung.

China geht im Handelsstreit mit den USA einen Schritt auf die Vereinigten Staaten zu. Ab Jänner setzt Peking die im Sommer verhängten Strafzölle auf Autos und Autoteile aus den USA für drei Monate aus. Peking hatte die Zölle auf 40 Prozent angehoben.

Mit dem Schritt soll der Konsens zwischen Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump am 1. Dezember in Buenos Aires konkret umgesetzt werden, teilte das chinesische Handelsministerium gestern in Peking mit. Die beiden Präsidenten hatten sich in Argentinien nach Abschluss des G20-Gipfels auf einen 90-tägigen "Waffenstillstand" geeinigt.

Der Einfuhrzoll von derzeit 40 Prozent wird damit wieder auf 15 Prozent gesenkt. Das kommt vor allem deutschen Autoherstellern wie BMW und Mercedes zugute, die viele Autos aus ihren Werken in den USA nach China exportieren.

Bei der Vereinbarung in Buenos Aires hatte US-Präsident Trump zugesagt, zusätzliche Zölle der USA auf chinesische Einfuhren vorerst nicht wie geplant vom 1. Jänner an zu erhöhen oder auszuweiten. Im Gegenzug sicherte China zu, seine Importe aus den USA zu erhöhen, um das Handelsungleichgewicht zu verringern.

Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt liefern sich seit Monaten einen Handelskrieg, indem sie gegenseitig zusätzliche Zölle auf Importe erheben. Die US-Regierung hatte im September entschieden, Zölle auf chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar (176 Milliarden Euro) zu verhängen, zusätzlich zu den bereits eingeführten Abgaben auf Waren aus der Volksrepublik im Wert von 50 Milliarden Dollar. Zusammen waren damit etwa die Hälfte aller US-Importe aus China von diesen Strafzöllen betroffen.

