Befristete Verträge treiben die Preise bei Neuvermietungen nach oben

WIEN. Aus der Wohnstatistik 2017 der Statistik Austria geht hervor, dass Eigentumswohnungen in Innsbruck und Bludenz teurer als in der Bundeshauptstadt sind.

Der Anteil der Wohnungen mit befristeten Verträgen hat sich zwischen 2007 und 2017 von 12,8 auf 21,9 Prozent deutlich erhöht. Das wirkt sich auf den Preis bei Neuvermietungen aus: zehn Euro pro Quadratmeter müssen Wohnungssuchende bei Neuvermietungen hinlegen.

Die durchschnittliche Höhe der Mieten inklusive Betriebskosten betrug im Vorjahr monatlich 7,6 Euro pro Quadratmeter. In den vergangenen fünf Jahren stiegen die Mieten im Schnitt um 14,6 Prozent.

Mietsegement und Mietdauer sind laut Statistik Austria-Chef Konrad Pesendorfer neben der geografischen Lage der Wohnung und deren Ausstattung die bestimmenden Faktoren für die Mietkosten.

Bei Miet- und Kaufpreisen gebe es zudem große regionale Preisunterschiede, so Pesendorfer. Die westlichen Bundesländer, wie Vorarlberg, Tirol und Salzburg, liegen über dem österreichischen Durchschnitt. Der Höchstwert der durchschnittlichen Mieten inklusive Betriebskosten liegt bei 9,2 Euro pro Quadratmeter in Salzburg. Der preiswerteste Wohnraum liegt hingegen mit 5,8 Euro pro Quadratmeter im Burgenland.

Preise in Oberösterreich unterdurchschnittlich

In Oberösterreich lag die durchschnittliche Miete mit 7,1 Euro pro Quadratmeter deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Auch die Preise von Eigentumswohnungen sind hierzulande mit 2.178 Euro pro Quadratmeter niedriger als der Durchschnittspreis (2.812 Euro). Wer sich in Oberösterreich ein Haus kaufen will, muss dagegen tiefer in die Tasche greifen: Während der bundesweite Durchschnitts-Preis hier bei 1458 Euro pro Quadratmeter liegt, zahlt man in Oberösterreich 1622 Euro.

Nach Bundesländern kostet eine Eigentumswohnung in Wien am meisten (3600 Euro), gefolgt von Vorarlberg mit 3.469 Euro und Tirol mit 3.045 Euro. Alleine nach Städten sind Innsbruck (4.150 Euro) und Bludenz (3.800 Euro) aber noch teurer als Wien, auf dessen Höhe auch Kitzbühel liegt.

Kaufpreise steigen stärker als Mietpreise

Der niedrigste Wert liegt mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von 1.200 Euro pro Quadratmeter im Burgenland. In einigen Bezirken in Niederösterreich, Steiermark und dem Burgenland zahlt man nur rund um die 1.000 Euro. Generell zeigt sich laut Pesendorfer, dass die Kaufpreise von Häusern und Wohnungen stärker steigen als die Mietpreise.

Trotz des Mietpreisanstiegs seien die Mieten in der Metropole Wien im internationalen Vergleich noch leistbar, so Pesendorfer. Die soziale Durchmischung durch den sozialen Wohnbau, den es selbst in nobleren Gegenden gebe, sei dahingehend ganz wichtig. "Die starke Förderung des sozialen Wohnens in Wien macht Wohnen im Vergleich zu anderen Städten, wo dieser nicht so ausgeprägt ist, günstiger", sagte Pesendorfer.

