Bauindustrie kämpft mit Preissteigerungen

LINZ. Lieferanten und Rohstoffe werden für Bau-Generalunternehmer teurer, das trübt die gute Stimmung.

Der Preis für Standardbitumen ist seit Mai um 50 Prozent gestiegen, das macht Asphaltieren um ein Viertel teurer. Bild: Habau

Die Bauwirtschaft, vor allem die Bauindustrie, kann sich derzeit vor Aufträgen kaum retten. "Die hohe Nachfrage ist unbestritten. Es ist nie gut, wenn man sagen muss, wir haben – etwa im Hochbau – erst in fünf Monaten freie Kapazitäten", sagt Hubert Wetschnig, Geschäftsführer der Habau mit Sitz in Perg.

Trotz der guten Auslastung ist die Bauindustrie nicht vollends zufrieden, sagt der Sprecher der Bauindustrie in Oberösterreich, Karl Weidlinger, Geschäftsführer beim drittgrößten heimischen Baukonzern Swietelsky. Der Grund dafür ist die Preissituation. Was verwunderlich klingt, argumentieren deren Vertreter so: Dem Wunsch der Auftraggeber folgend, treten große Firmen vermehrt als Generalunternehmer auf. Sie sind also für die schlüsselfertige Übergabe verantwortlich, obwohl sie nur einen Teil der Leistungen selbst beisteuern.

"Kleine Zulieferer halten ihre Angebote nur für vier Wochen verbindlich. Das kann bei längeren Vergabeverfahren dazu führen, dass wir Preise zusagen, zum Zeitpunkt der Ausführung steigen für uns aber die Lieferantenpreise." Die Nachfrage in der Bauwirtschaft sei so gut wie seit 15 Jahren nicht. "Wir müssen froh sein, wenn Elektriker oder Installateure zu ihren Zusagen stehen, Aufträge abzuwickeln. Über nachträglich erhöhte Preise können wir nicht verhandeln", sagt Weidlinger.

Besonders eklatant ist die Situation bei Bitumen, dem Klebstoff für Asphalt. Hier fehlt die Kapazität einer Raffinerie in Deutschland, die in Flammen aufging. "Von Mai bis September hat sich der Preis für das Standardprodukt um 50 Prozent verteuert, das wirkt sich mit einem Viertel bei den Asphaltieraufträgen aus", sagt Wetschnig. Die Vereinigung der Bauunternehmen Österreichs (VIBÖ) wird sich deshalb diese Woche an die Preiskommission im Wirtschaftsministerium wenden, berichtet Wetschnig. Die Baufirmen müssten sich dazu verpflichten, ihre Preise sechs Monate zu halten. Nachträgliche Preiserhöhungen in Vergabeverfahren seien nicht vorgesehen. In diesem Fall bräuchten die Tiefbau-Firmen aber Preisnachbesserungen, sagt der Baumanager.

Baufirmen mit mehr Holzbau

Aufgrund der Entwicklung Richtung Generalunternehmerschaft kaufen die Großen verstärkt auch Firmen wie Installateure oder Fassadenbauer zu, um das eigene Angebot zu verbreitern. Und noch eine Entwicklung ist merkbar: Weil Fachkräfte knapp sind, investieren die Baufirmen vermehrt in Fertigbau – zum einen mit Beton, aber auch Richtung Holzbau. Das spart Personal auf den Baustellen.

Bei den laufenden Ermittlungen der Bundeswettbewerbsbehörde im Verfahren gegen die heimische Bauwirtschaft wegen mutmaßlicher Absprachen komme es zu Einvernahmen. Die Branche habe daraus jedenfalls gelernt: "Wir haben allesamt unsere Compliance-Systeme nachgeschärft", so der Tenor. "Heute sind wir gläsern", sagt Wetschnig. Weidlinger ergänzt: "Wenn das Baukartell ein Skandal ist, dann hoffentlich ein reinigender wie der Weinskandal."

Bauindustrie in Zahlen

Die mit Abstand größten Baufirmen mit Zentrale in Oberösterreich sind Swietelsky mit Sitz in Linz (2,2 Milliarden Euro Umsatz) und Habau (Perg, 1,35 Milliarden Umsatz). Alle 25 bauindustriellen Firmen in Oberösterreich beschäftigen zusammen 7800 Mitarbeiter und stellen mit 1,9 Milliarden Euro Produktionswert Platz eins unter allen Bundesländern.

