BMW baut Werk in Ungarn

MÜNCHEN. BMW baut in Ungarn eine Autofabrik um eine Milliarde Euro.

Das Werk nahe der Stadt Debrecen soll mit mehr als 1000 Mitarbeitern jährlich bis zu 150.000 Fahrzeuge mit Verbrenner-, Elektro- und Hybridantrieben produzieren.

Die Bauarbeiten sollen in gut einem Jahr beginnen. Welche Modelle dann dort hergestellt werden, sei noch offen. "Die Entscheidung für ein neues Werk unterstreicht die weltweite Wachstumsperspektive der BMW Group", sagte Vorstandschef Harald Krüger. "Nach hohen Investitionen in China, Mexiko und den USA stärken wir nun den Standort Europa und damit die Balance unserer Produktion zwischen Asien, Amerika und Europa." In Deutschland investiere BMW allein heuer mehr als eine Milliarde Euro, um Fabriken zu modernisieren und auf die Elektromobilität vorzubereiten.

