Aus Österreich kommt bald ein Supersportwagen

LEOBERSDORF. Das lässt das Herz jedes Geschwindigkeitsliebhabers höher schlagen: Ein straßenzugelassener Sportwagen, der dank seiner 1325 PS in unglaublichen 2,47 Sekunden von null auf hundert beschleunigt. Und das Beste: Dieses Auto wird in Österreich hergestellt werden.

Werk Bild: Gerrit Gloeckner

Ein kleines Start-up mit Sitz in Leobersdorf im Bezirk Baden will diesen schnellen Sportwagen auf die Straße bringen. Benannt ist das Modell nach einem Greifvogel, Milan Red. Eine erste Präsentation eines Modells hat in Korneuburg stattgefunden. Treiber und Ideengeber ist Markus Fux, ein geborener Steyrer. Der ehemalige Rennfahrer hat sich mit Experten der heimischen Automotiv-Welt zusammen getan, um die Vision zu realisieren: Von AVL in Graz kommt der Motor, die Carbon-Spezialisten von Peak Technology in Holzhausen bei Wels (sie arbeiten auch für die Formel 1) stellen die Ultraleicht-Teile für diesen Flitzer her. Beide Kernkomponenten sind derzeit in einem Wiener Showroom ausgestellt.

Die Innenausstattung ist in Visualisierungen zu sehen. Probefahren kann man diesen Männertraum noch nicht. Firmengründer Fux geht davon aus, dass ein Prototyp 2019 unterwegs sein wird. Simulationen würden zeigen, dass Spitzengeschwindigkeiten „weit über 400 Kilometer pro Stunde möglich sein werden“, heißt es bei Milan Automotive. 2020 sollen die ersten dieser Fahrzeuge den Temporausch ermöglichen.

Der Kaufpreis werde bei knapp unter zwei Millionen Euro liegen. Die Kleinserie ist auf 99 Stück limitiert, für 18 dieser sogenannten Hypercars gibt es bereits Vorbestellungen.

Mit an Bord ist mit Pankl Racing Systems auch eine Firma aus dem Reich von KTM-Chef Stefan Pierer. Diese erzeugt die Titan-Radträger, schreibt Milan Automotive in einer Aussendung. Fux arbeitet seit 2012 an der Vision, ein 100-Prozent aus Österreich stammendes Fahrzeug zu schaffen. „Wir arbeiten an einem Sportwagen, der nur dem einzigen Zweck dient – nämlich allen anderen die Show zu stehlen.“ Inzwischen habe er mehrere Investoren an Bord, die diese Unternehmensidee auch finanzieren. Diese wollten allerdings im Hintergrund bleiben, sagt der 36-Jährige. Als Berater geoutet hat sich lediglich der frühere Magna-Manager Siegfried Wolf. Das Kernteam selbst besteht aus elf Personen, das Besondere sei das große Netzwerk an Spezialisten, das an dem Projekt gemeinsam arbeite, so Fux.

