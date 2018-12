Asfinag: Chef bekam Haus geschenkt

WIEN. AM Sessel des Asfinag-Vorstand Klaus Schierhackl wird weiter heftig gesägt. Er bzw. sein Sohn hat von einer alten Dame ein Haus im Wert von 1,3 Millionen Euro geschenkt bekommen. Der Vorwurf von einer Konzern-Mitarbeiterin: Die Frau ist Besitzerin und Vermieterin der Immobilie, in der die Asfinag ihre Konzernzentrale hat. Das ergebe eine schiefe Optik.

Asfinag-Vorstand Klaus Schiehackl FOTO: APA/ROBERT JAEGER Bild: JAE

Der staatliche Autobahnbetreiber Asfinag muss sich in kürzester Zeit mit zwei Vorwürfen gegen seinen Vorstandsvorsitzenden Klaus Schierhackl befassen, berichtet die Tageszeitung KURIER. Gut drei Wochen, nachdem die Vorwürfe einer Asfinag-Mitarbeiterin wegen verbaler sexueller Belästigung durch Schierhackl bekannt wurden, taucht ein neuer Vorwurf von Insidern auf:

Der seit 2007 im Chefsessel der Asfinag sitzende Schierhackl (bzw. sein Sohn) hat von einer alten Dame am 29. Mai 2015 eine Liegenschaft mit Haus im niederösterreichischen Marchegg geschenkt bekommen, sie habe dafür ein lebenslanges Wohnungsgebrauchsrecht erhalten, so die Tageszeitung. Die Dame besitze über ihre Privatstiftung das Haus in der Wiener Rotenturmstraße, in dem die Asfinag seit Jahren vier Etagen gemietet hat, und wohnt angeblich dort in der obersten Etage.

Diese Frau, sagt Schierhackl, sei ihm wie eine Schwester und seinem Sohn wie ein Großmutter. Er wolle Privates und Berufliches nicht verquicken und habe deshalb schon vor Jahren alles, was die Anmietung und die Hausverwaltung betreffe, seinem Co-Vorstand übergeben. Das sei dokumentiert.

Heute, Dienstag, setzt die vom Aufsichtsrat eingesetzte Untersuchungskommission ihre Befragungen zum Vorwurf der sexuellen Belästigung fort.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema