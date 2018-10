Arbeitslosigkeit wird dank der guten Konjunktur auch 2019 weiter sinken

WIEN. Wirtschaftswachstum schwächt sich im kommenden Jahr auf zwei Prozent ab.

Bild: APA

Österreichs Wirtschaftswachstum wird sich 2019 auf zwei Prozent oder knapp darunter abbremsen. Das Konjunkturbild sei im Vergleich zur Sommerprognose unverändert, sagte gestern Christoph Badelt, Leiter des Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo), bei der Präsentation der Herbstprognose gemeinsam mit dem Institut für Höhere Studien (IHS). "Das Licht geht noch nicht aus bei der Konjunktur", so Badelt.

Davon profitiert nicht zuletzt der Arbeitsmarkt. Dennoch gibt es aus Sicht Badelts "nach wie vor eine zu hohe Arbeitslosigkeit" verglichen mit dem, was "sozial- und gesellschaftspolitisch wünschenswert" sei. Insbesondere die Langzeitarbeitslosigkeit bezeichnete der Wifo-Chef als ein "signifikantes Problem", auch wenn sie derzeit sinke.

> Video: Die Wirtschaft wächst heuer nach wie vor stark. Jedoch sei der Höhepunkt des Aufschwungs bereits überschritten, sagen Wirtschaftsforscher von WIFO und IHS in ihrer Herbstprognose.

Heuer stärker als der Euroraum

Österreichs Wirtschaft wächst mit drei Prozent heuer deutlich stärker als der Euroraum, 2019 werde sich das Tempo angleichen, sagte IHS-Chef Martin Kocher. Die Abwärtsrisiken für die Weltwirtschaft seien heuer merklich gestiegen. Gefahr drohe von einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Zunehmend würden Währungskrisen in den Schwellenländern und Unsicherheiten im Zuge des Austritts Großbritanniens aus der EU die Konjunktur in exportorientierten Ländern belasten. "Dies wird auch in Österreich das Wachstum dämpfen", sagte Kocher.

Die Lage der öffentlichen Finanzen stellt sich aus Sicht des IHS "gegenwärtig recht erfreulich dar". Für einen nachhaltigen Budgetkurs und eine Absenkung der Schuldenquote seien zusätzliche Anstrengungen nötig. Den Finanzierungssaldo des Staates laut Maastricht-Definition, also das gesamtstaatliche Defizit, erwarten Wifo und IHS für 2018 bei minus 0,1 bzw. minus 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung. 2019 erwarten die Forscher einen Überschuss von 0,2 bzw. 0,1 Prozent. Voriges Jahr hatte das Defizit 0,8 Prozent der Wirtschaftsleistung betragen.

Für die Finanzierung der 2020 geplanten Steuerreform fehlt nach Meinung der Experten noch ein Großteil der Manövriermasse. Der öffentliche Haushaltsüberschuss 2019 mache aus jetziger Sicht nur 800 Millionen Euro aus, "relativ bald" müsse also Spielraum geschaffen werden, sagte Badelt. Kocher setzte die Reform-Untergrenze mit drei bis 3,5 Milliarden Euro an.

Die Inflation sehen die Wirtschaftsforschungs-Institute bei 2,1 (Wifo) bzw. 2,0 (IHS) Prozent verharren, nur knapp über dem Zielwert der EZB. Heuer wird die Teuerung vor allem von den Energiepreisen getrieben.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema