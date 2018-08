Arbeitslosigkeit sinkt weiter, offene Stellen wachsen

D E U T S C H L A N D hat unter 6% Arbeitslose. Früher haben unsere Politiker immer das MAUL aufgerissen wie wenig Arbeitslose viele auch Arbeitsunwillige wir haben. Aber unsere Berechnung der Arbeitslosen ist so und so ein BETRUG am brav arbeitenden weil in dieser Statistik vieles nicht einfließt zb. wenn jemand einen von AMS angebotenen Idiotenkurs besucht.