Apple erreicht Börsenwert von einer Billion Dollar

CUPERTINO. Apple ist an der Börse erstmals eine Billion US-Dollar (854,99 Mrd. Euro) wert.

Durch Neueinstellungen und den Bau eines neuen Campus an einen noch zu nennenden Ort dürften in diesem Zeitraum 20.000 Stellen geschaffen werden Bild: DON EMMERT (APA/AFP/DON EMMERT)

Mit einem Kurs von knapp über 207 Dollar wurde diese magische Zahl am Donnerstag erreicht. Bereits am Vortag hatten die Aktien des iPhone-Herstellers nach überraschend starken Quartalszahlen kräftig zugelegt, die Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar aber noch verfehlt.

An diesem Donnerstag folgten nun Anschlusskäufe. Zuletzt kosteten die Anteile des kalifornischen Tech-Schwergewichts 206,44 Dollar und waren mit plus 2,45 Prozent wie schon am Vortag auf dem ersten Platz im New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema