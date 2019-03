5G-Frequenzauktion brachte Staat 188 Millionen Euro ein

WIEN. Die Versteigerung von Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G brachte dem Staat rund 188 Millionen Euro ein. Auch die Linz-AG-Tochter Liwest kam zum Zug.

A1 (Telekom Austria) gab 64 Millionen Euro aus, T-Mobile 57 Millionen Euro und Drei (Hutchison) 52 Millionen Euro. Das gab die zuständige Behörde heute, Donnerstag, bei einer Pressekonferenz bekannt.

Weitere Bieter waren Mass Response (1,8 Millionen Euro), Liwest (5,3 Millionen Euro), Salzburg AG (4,4 Millionen Euro) und Holding Graz (3,0 Millionen Euro).

Die Auktion fiel für die Branche damit deutlich günstiger aus als jene für die Vorgängertechnologie LTE (4G) im Jahr 2013. Für die Lizenzen gaben die Mobilfunker damals mehr als zwei Milliarden Euro aus.

Die heurige Versteigerung stand jedoch nur mit 50 Millionen Euro im Budget der Regierung. Aus der Versteigerung weiterer Frequenzen im Jahr 2020 sollen laut Budget weitere 350 Millionen Euro in den Staatshaushalt fließen.

Drei übt Kritik an Vergabemodus

Nicht alle Anbieter zeigten sich mit der Art und Weise der Versteigerung zufrieden. Dass vier regionale Unternehmen Frequenzen erwarben, habe zu "unnötig hohen Preisen" geführt, teilte Mobilfunker Drei mit. Einzelne Akteure hätten Preise in Regionen, "in denen kein ernsthaftes Interesse bestand", in die Höhe getrieben, so Drei-Chef Jan Trionow. Er fordert, bei künftigen Auktionen "endlich konsequent die Lehren zu ziehen".

Als "einfach und transparent" bezeichnete hingegen Österreichs Infrastrukturminister Norbert Hofer das Auktionsdesign: "Die Gliederung in Regionen war eine gute Entscheidung."

Bei der Auktion wurden laut Ministerium und Telekom-Regulierungsbehörde RTR auch Versorgungspflichten definiert. Dadurch werde verhindert, dass Frequenzen gehortet würden oder brach lägen. Je nach zugeteilter Frequenzmenge und Region muss ein Bieter bis zu 1000 Standorte versorgen - andernfalls drohen Strafen.

