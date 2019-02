232 Millionen Euro gegen Fachkräftemangel

LINZ. Vertreter von Bund, Land und Arbeitsmarktservice haben gestern in Linz den "Pakt für Arbeit und Qualifizierung" präsentiert, mit dem der Fachkräftemangel in Oberösterreich bekämpft werden soll:

Insgesamt werden 2019 mehr als 100 Projekte und Maßnahmen mit 232 Millionen Euro gefördert. Wie berichtet, fehlen in Oberösterreich aktuell 30.000 Fachkräfte quer durch alle Branchen. Bis 2030 könnten es 127.000 Fachkräfte sein. "Mit dem Programm wollen wir so viele Menschen wie möglich in Beschäftigung bringen", sagt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP).

Der Pakt fußt auf drei Säulen: Neben der Qualifizierung der bestehenden Arbeitskräfte soll vorhandenes Arbeitskräftepotenzial aktiviert werden. So sollen etwa mehr Teilzeitkräfte in Vollzeitstellen gebracht werden. Wichtigste Maßnahme ist die Gewinnung und Bindung von Fachkräften in Österreich, Europa und Drittstaaten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema