220.000 Altautos verschwinden pro Jahr illegal ins Ausland

Nur zwei von zehn Altautos werden in Österreich fachgerecht entsorgt, jährlich verschwinden rund 220.000 Fahrzeuge meist illegal im Ausland, kritisiert der Verband der Österreichischen Entsorgungsbetriebe (Voeb).

Acht von zehn Autos verschwinden in Österreich illegal ins Ausland. Bild: dpa

Der heimischen Kreislaufwirtschaft entgehen so wertvolle Altmetalle wie Stahl, Aluminium, Messing und Kupfer im Wert von mehreren Millionen Euro.

Laut Voeb werden derzeit nur rund 60.000 Altautos ordnungsgemäß in österreichischen Anlagen verwertet. Dabei seien Altautos eine wertvolle Ressource an Metallabfällen, die der österreichischen Kreislaufwirtschaft zugutekommen. „Bei adäquater Entsorgung können je Fahrzeug rund 215 Kilogramm Wertstoffe wiederverwertet werden. Es ist wichtig, dass Altautos in Österreich recycelt und nicht illegal exportiert werden“, sagt Voeb-Chef Hans Roth heute, anlässliches des Weltrecyclingtags. Sonst verzichte man auf Sekundärrohstoffe im Wert von mehreren Millionen Euro. Die aktuellen Zahlen basieren auf Untersuchungsergebnissen der Arge Shredder GmbH.

Aufgrund der verbreiteten Meinung, dass die Entsorgung von Altautos mit Kosten von mehr als 100 Euro verbunden ist, werden sie oft von Konsumenten weiterverkauft, kritisiert der Voeb. So landen über Zwischenhändler acht von zehn Altautos, rund 220.000 Fahrzeuge jährlich, hauptsächlich in Osteuropa und Afrika. Dort würden sie, obwohl es aufgrund von Sicherheitsmängel nicht mehr zulässig wäre, noch gefahren, sagt Roth: „Ergänzend dazu kommen enorme Umweltrisiken. Denn Altautos sind aufgrund von Batterien, Motorölen und Benzin als gefährlicher Abfall einzustufen.“

Seit 2002 gibt es das Altfahrzeug-Gesetz, welches Hersteller und Importeure verpflichtet, alle Altfahrzeuge ihrer Marke kostenlos zurückzunehmen.

Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (Voeb) ist die freiwillige Interessensvertretung der kommerziell geführten Entsorgungsunternehmen in Österreich. Der Verband vertritt mehr als 220 Mitgliedsunternehmen und repräsentiert somit zwei Drittel aller Unternehmen, gemessen am Umsatz.

